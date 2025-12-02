Amerikalı ilk Papa'dan Trump'a Venezuela çağrısı: Askeri müdahaleden kaçının

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Papa 14. Leo, Lübnan dönüşü sırasında uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Papa yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump yönetimine askeri güç kullanarak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmeye çalışmamaları çağrısında bulunarak, ABD'nin Venezuela'da bir değişim istiyorsa bunu diyalog yoluyla veya ekonomik baskıyla yapmasının daha iyi olacağını ifade etti.

Leo, "Diyalog yolları veya belki de ekonomik baskı da dahil olmak üzere baskı yolları aramak daha iyidir" dedi. Trump yönetiminin Venezuela'ya yönelik politikası hakkında verdiği sinyallerin belirsiz olduğunu aktaran Papa, "Bir yandan, iki başkan arasında bir görüşme olmuş gibi görünüyor. Öte yandan, bir tehlike var, bazı faaliyetler, bazı (askeri) operasyonlar olabileceği ihtimali var. ABD'den gelen sinyaller, belirli bir sıklıkla değişiyor" dedi.

ABD BASKIYI ARTIRIYOR

Trump yönetimi, ülkede çok sayıda ölüme yol açan yasa dışı uyuşturucuların tedarikinde Maduro'nun rol oynadığını savunuyor. Maduro ise yasa dışı uyuşturucu ticaretiyle herhangi bir bağlantısı olduğunu reddediyor. Maduro, ABD'nin bu girişimlerin kendisini devirme girişimi olduğunu belirtiyor.

ABD birlikleri, Eylül ayından bu yana Karayipler ve Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle teknelere yönelik en az 21 saldırı düzenleyip 83 kişiyi öldürdü. ABD yönetimi son olarak "Güney Mızrağı Operasyonu" kapsamında bölgeye 11 savaş gemisi ve 15 bin asker yığdı.

İLK ABD'Lİ PAPA PREVOST KİMDİR?

Vatikan'daki Konklav'da yeni papa seçilen ABD'li Kardinal Prevost, 14 Eylül 1955'te Illinois eyaletinin Chicago kentinde dünyaya geldi.

Peru'da uzun yıllar görev yapan ve Peru vatandaşlığı da bulunan Prevost, 1982'de rahip olarak atandı ve 30 Eylül 2023’te selefi Papa Franciscus tarafından Kardinal yapıldı.

Prevost, Amerika kıtasından ikinci, ABD'den ilk papa olma sıfatını da aldı.

NEDEN 14. LEO İSMİNİ SEÇTİ?

Konklav’da 133 kardinalin en az 89 oyunu alarak seçilen ve bu görevi kabul ettikten sonra kendisine "14. Leo" adını seçen yeni papanın bu tercihini Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni açıkladı.

Bruni, Prevost'un papalık ismi olarak 14. Leo'yu seçmesinde 1878 ile 1903 yılları arasında papalık yapan ve "kilisenin modern sosyal doktrini”ni başlatan 13. Leo'dan esinlendiğini belirtti. Bruni, bunu yapay zeka dönemindeki insanlığa ve bu çalışmalara tesadüf olmayan bir atıf olarak niteledi.