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- Amerikan Airlines uçağında hırsızlık yaşandı
Amerikan Airlines uçağında hırsızlık yaşandı
- Haber Merkezi
- 08.07.2022 - 11:06
- Güncelleme : 08.07.2022 - 11:09
Amerikan Airlines'a ait uçak, hırsızlık olayına sahne oldu.
Buenos Aires'ten Miami'ye seyahat eden bir yolcu, iki ayrı yolcudan 10 bin dolar ve iki kredi kartı çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.
İki kadın yolcu hedef oldu
New York Post'un haberine göre, Diego Sebastian Radio adlı yolcu, uçak uluslararası sulardayken iki kadın yolcuyu hedef aldı.
Uçuş sırasında mürettebat üyeleri, Radio'nun uçak koridorlarında bir aşağı bir yukarı yürüdüğünü ve kurbanlardan birinin yakınında kendisine tahsis edilmemiş bir koltukta oturduğunu gördü
10 bin dolar ve iki kredi kartı çalındı
Bir mürettebat üyesi, Radio'yu "bir kadın cüzdanı gibi görünen bir şeyle gördüğünü" ve kurbandan eşyalarını aramasını istediğini söyledi.
Hırsızlık olayının yaşandığı anlaşılırken, 10 bin dolar ve iki kredi kartı çalındı.
Suçunu itiraf etti
Miami Uluslararası Havalimanı'nda güvenlik görevlilerine haber verilirken, hırsızlık olayına karışan şahsın çantasından, mağdur yolcuların söylediği miktarda nakit para bulundu.
Parayı ve kartları çaldığını itiraf eden hırsız gözaltına alındı.