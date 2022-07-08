Petrol
104.23
-0.40%
Euro
17.5126
-0.29%
Dolar
17.3207
0.31%
Altın
967.78
0.25%
Borsa
2436
0.43%
Bitcoin
369.967
4.40%
BTXN Coin
6.66
0.90%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Amerikan Airlines uçağında hırsızlık yaşandı

    Hırsız, gözüne kestirdiği iki yolcunun yakınındaki koltuğa oturarak para ve iki kredi kartını çaldı. Yakalanan hırsız, güvenlik güçlerine suçunu itiraf etti.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2022 - 11:06
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 11:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Amerikan Airlines uçağında hırsızlık yaşandı

    Amerikan Airlines'a ait uçak, hırsızlık olayına sahne oldu.

    Buenos Aires'ten Miami'ye seyahat eden bir yolcu, iki ayrı yolcudan 10 bin dolar ve iki kredi kartı çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

    İki kadın yolcu hedef oldu

    New York Post'un haberine göre, Diego Sebastian Radio adlı yolcu, uçak uluslararası sulardayken iki kadın yolcuyu hedef aldı.

    Uçuş sırasında mürettebat üyeleri, Radio'nun uçak koridorlarında bir aşağı bir yukarı yürüdüğünü ve kurbanlardan birinin yakınında kendisine tahsis edilmemiş bir koltukta oturduğunu gördü

    10 bin dolar ve iki kredi kartı çalındı

    Bir mürettebat üyesi, Radio'yu "bir kadın cüzdanı gibi görünen bir şeyle gördüğünü" ve kurbandan eşyalarını aramasını istediğini söyledi.

    Hırsızlık olayının yaşandığı anlaşılırken, 10 bin dolar ve iki kredi kartı çalındı.

    Suçunu itiraf etti

    Miami Uluslararası Havalimanı'nda güvenlik görevlilerine haber verilirken, hırsızlık olayına karışan şahsın çantasından, mağdur yolcuların söylediği miktarda nakit para bulundu.

    Parayı ve kartları çaldığını itiraf eden hırsız gözaltına alındı.

    Amerikan Airlines uçağında hırsızlık yaşandı #1


    İlginizi Çekebilir

    Hasta yakını sağlık çalışanına yumruk attı
    3. Sayfa

    Hasta yakını sağlık çalışanına yumruk attı

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    6 Temmuz 2022 Çarşamba reyting sonuçları...
    Medya

    6 Temmuz 2022 Çarşamba reyting sonuçları...

    Görüş Bildir