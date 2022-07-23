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    Amerikan rüyasının sonu: Avrupa'ya göç başladı

    Amerikan rüyasının sonu: Avrupa'ya göç başladı

    Hayat şartlarının artması ve politik belirsizlikler nedeniyle, ABD'den Avrupa'ya göç eden Amerikalıların sayısı her geçen gün artıyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2022 - 04:44
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    Doların ilk kez euroya karşı değer kazanması, koronavirüs salgınının ardından Rusya - Ukrayna savaşıyla karşılıklı yaptırımların neden olduğu küresel kriz, ABD'den Avrupa'ya göçleri artırdı.

    Dolar euroyu geçti, Amerikalılar Avrupa'yı tercih etti

    ABD'de kaydedilen yüksek enflasyonun sonucu olarak maliyetlerin artışı, bunun yanı sıra euro/dolar parametresinin 20 yıl sonra eşitlenmesi, Amerikalılar için Avrupa yolunu açtı. Avrupa’ya göç eden Amerikalıların sayısı artışta.

    Amerikan rüyasının sonu: Avrupa'ya göç başladı - VİDEO

    "Amerikan rüyası", Avrupa'ya evrildi

    CNN Türk'ün haberine göre; yapılan son araştırmalar, “Amerikan rüyası” ile ABD’ye taşınma trendinin, tersine döndüğünü ortaya koydu. Her geçen gün daha fazla sayıda Amerikan vatandaşı, Atlas Okyanusu’nu geçerek Avrupa’ya taşınıyor.

    Amerikan rüyasının sonu: Avrupa ya göç başladı #1

    Durumu iyi olan büyük kentlere, gençler küçük şehirlere

    Emekli ve maddi durumu iyi olanların, doların da euro karşısında değerlenmesiyle Avrupa başkentlerini tercih ettiği, gençlerin ise nispeten ucuz konutların bulunduğu daha küçük Avrupa şehirlerini tercih ettiği belirtildi.

    Amerikan rüyasının sonu: Avrupa ya göç başladı #2

    En çok tercih edilen ülke Yunanistan

    İtalya, Portekiz, İspanya, Yunanistan ve Fransa, göç edenler için en popüler ülkelerin arasında yer alıyor. ABD merkezli bir gayrimenkul şirketi Yunanistan’a taşınmak isteyen Amerikan vatandaşlarının Nisan-Haziran döneminde bir önceki yıla göre yüzde 40 arttığını açıkladı.

    Böylece, daha çok Akdeniz ülkelerinin tercih edildiği listede, komşu Yunanistan ABD'den en çok göç alan ülke konumunda.

    Amerikan rüyasının sonu: Avrupa ya göç başladı #3

    Amerikan rüyasının sonu: Avrupa ya göç başladı #4

    Amerikan rüyasının sonu: Avrupa ya göç başladı #5

    Amerikan rüyasının sonu: Avrupa ya göç başladı #6


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