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    Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda aşırı yoğunluk yaşandı

    Personel eksikliğinden kaynaklanan yoğunluk, uzun yolcu kuyruklarına neden oldu. Havalimanı yetkilileri, belirli saatlerdeki seferlerin iptal edilmesini istedi.
    • 12.09.2022 - 17:53
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 17:57
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    Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda aşırı yoğunluk yaşandı

    Avrupa havalimanlarında yaşanan aksaklıklar devam ediyor.

    Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı, ciddi yoğunluğa sahne oldu.

    Personel eksikliği yoğunluk oluşturdu

    Güvenlik personelinin yetersizliği nedeniyle oluşan yoğunluk sonrası havalimanı, çok sayıda uçuşun iptal edilmesini istedi.

    Havalimanından yapılan açıklamada, söz konusu personelin azlığı sebebiyle aşırı yoğunluk yaşandığı belirtildi.

    Uçuşların iptal edilmesi istendi

    Üçüncü terminalden 16.00 ila 23.00 saatlerinde gerçekleştirilecek seferlerin, hava yolu firmaları tarafından iptali talep edildi.

    Havalimanı yetkilileri, yolculardan uzun beklemeye rağmen uçuşlarının ertelenmesi ya da iptal edilmesi durumuna hazırlıklı olmalarını istedi.

    Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda aşırı yoğunluk yaşandı ViDEO

    Yolcu kuyrukları kameraya yansıdı

    Açıklamada, yetkililerin ellerinden geleni yaptığı belirtilirken, yoğunluk sebebiyle uçuşunu kaçıran yolcuların tazminat talepleri için havalimanına başvuruda bulunmaları gerektiği hatırlatıldı.

    Güvenlik sırası sebebiyle havalimanının dışında kilometrelerce kuyruk oluşurken, yolcular sosyal medyadan havalimanındaki yoğunluğu gösteren görüntüler paylaştı.

    Amsterdam Schiphol Havalimanı nda aşırı yoğunluk yaşandı #1

    Nisan ayından bu yana yoğunluk sürüyor

    AA'nın haberine göre, Schiphol Havalimanı'nda, personel eksikliği ve tatil sezonu nedeniyle oluşan yoğunluğu azaltmak için personel ücretlerinin artırılması, uçuşların iptal edilmesi ve ek tedbirlere başvurulmasına rağmen nisandan bu yana süren yoğunluğa çözüm bulunamamıştı.

    Schiphol Havalimanı ile Hollanda Tüketiciler Birliği arasında yapılan anlaşma gereğince 23 Nisan'dan bu yana havalimanındaki yoğunluk sebebiyle uçamayanların bilet değişim masrafları, yeni bilet masrafları veya iptal ücretlerinin yolculara ödeneceği bildirilmişti.

    Amsterdam Schiphol Havalimanı nda aşırı yoğunluk yaşandı #2

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