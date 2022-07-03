Anastasiadis: Erdoğan bana 'KKTC'ye gel görüşelim' dedi

Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Paris'te görüşme teklifi yaptığını Erdoğan'ın ise, "Kıbrıs'ta görüşelim." dediğini söyledi.

İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleştirilen NATO zirvesine Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis de AB grubu içinde katıldı.

Nikos Anastasiadis, zirve sırasında iki kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşme imkânı bulduğunu açıkladı.

"İlk görüşmeme Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yardımcı olmaya çalıştı"

Nikos Anastasiadis zirve sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaklaşmak için fırsatları değerlendirmeye çalıştı ve yan yana geldiği bir anın fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Nikos Anastasiadis, Lefkoşa’da gazetecilerin konuyla ilgili sorularını cevaplandırdı.

CyprusMail'in haberine göre Rum lider, biri zirve diğeri ise akşam yemeği sırasında iki kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşma fırsatı bulduğunu anlattı ve “İlk görüşmeme Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yardımcı olmaya çalıştı. Bu nedenle Erdoğan’a Paris’te buluşma teklifinde bulundum” diye konuştu.

"Erdoğan bana 'Kıbrısa gel konuşalım' dedi"

Nikos Anastasiadis, gazetecilerin “Erdoğan ne karşılık verdi” sorusuna ise “Bana ‘Kıbrıs’ın kuzeyine (KKTC) gel’ cevabı verdi. Ben de ‘imkânsız’ karşılığını verdim” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la buluşma talebi ilk değil

Rum lider NATO zirvesine, ana konunun Ukrayna krizi olması nedeniyle AB grubu içinde katıldı, NATO ve AB liderlerinin yer aldığı akşam yemeğine de dahil oldu. Kıbrıs Türkleri ve KKTC’yi devre dışı bırakarak Kıbrıs sorununda Türkiye ile doğrudan görüşme yolları arayan Rum lider Nikos Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la buluşma talebi ilk değil.

Türkiye Nikos Anastasiadis'in geçmişteki benzer taleplerine ancak KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılması halinde olumlu cevap vereceğini belirtti.