Anastasiadis, Türkiye'ye karşı Putin'den yardım istedi

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Rum Lider, telefonda görüştüğü Rusya Devlet Başkanı'ndan Doğu Akdeniz'de devreye girmesini istedi.

Geçtiğimiz salı günü yeni bir Navtex bildiriminde bulunan Türkiye, Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yapacağını duyurdu.

Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerinden rahatsız olan Güney Kıbrıs Rum Kesimi ise, Ankara'ya karşı yeni arayışlar içine girdi.

Rum Kesimi'nin Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Akdeniz'de Türkiye ile sondaj geriliminin düşürülmesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den harekete geçmesini istedi.

PUTİN'E "DEVREYE GİR" DEDİ

Rum Kesimi Hükümet Sözcüsü Kyriakos Koushos, Anastasiadis'in Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Rus liderden “kişisel olarak devreye girmesini” istediğini söyledi.

Sözcü Koushos, "Putin, Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ettiğini ve her zaman farklılıkların uluslararası hukuk ilkeleri zemininde yürütülecek müzakereler yoluyla çözümlenmesine destek verdiğini aktardı." dedi.

"SONUNA KADAR DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, Doğu Akdeniz'de yürütülen faaliyetlere de vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğu Akdeniz ve Ege’deki haklarımızı korumak için başlattığımız çalışmaları sonuna kadar devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.