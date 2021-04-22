Angela Merkel, ABD'nin İklim Zirvesi'ne dönmesini memnuniyetle karşıladı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin iklim sorununu çözmek için İklim Zirvesi'ne geri dönmesinin önemli bir sinyal olduğunu belirterek, bundan memnuniyet duyduğunu söyledi.

ABD'nin ev sahipliğinde 40 ülke liderinin katıldığı çevrim içi İklim Zirvesi'nde bir konuşma yapan Merkel, sera gazlarının azaltılmasına yönelik küresel hedeflere ulaşabilmek için dünyanın ABD'nin desteğine ihtiyacı olduğunu ifade etti.

İklim değişikliğiyle mücadele için hızlı ve kararlı "küresel eylem" çağrısında bulunan Merkel, Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmanın hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.

"KÖMÜR YERİNE YENİLENEBİLİR ENERJİLERE YATIRIM YAPIYORUZ"

Almanya'nın 2020'de elektriğin yüzde 46'sını yenilenebilir enerjilerden ürettiğini ve bunu 2030'a kadar yüzde 65'e çıkarmak istediklerini anlatan Merkel, "Koronavirüs salgını sonrası gerekli ekonomik toparlanmayı, özellikle iklim alanında yenilikçi büyüme için kullanmak istiyoruz. Bu yüzden kömür yerine yenilenebilir enerjilere yatırım yapıyoruz." diye konuştu.

Şansölye, Almanya'nın şu anda bağlayıcı olan AB'nin sera gazlarını 2030'a kadar yüzde 55 azaltma hedefine katkıda bulunacağını vurguladı.

Dünya çapında biyolojik çeşitlilik kaybını durdurmaya kararlı olduklarını dile getiren Merkel, kara ve denizdeki alanların yüzde 30'unun koruma altına alınması gerektiğini düşündüklerini belirtti.

"GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERLE DAYANIŞMAYA İHTİYAÇ VAR"

Merkel, gelişmekte olan ülkelerle dayanışmaya ihtiyaç bulunduğuna dikkati çekerek, "Gelişmiş ülkeler olarak 2020'ye kadar iklim finansmanı için yıllık 100 milyar dolar toplama sorumluluğumuz vardı. Bu en az 2025 yılına kadar devam ettirilmelidir. Bu kapsamda Almanya'daki iklim finansmanımızı 2020'ye kadar ikiye katlayarak yılda 4 milyar avroya çıkardık ve önümüzdeki yıllarda da katkımızı yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.