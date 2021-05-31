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    Angela Merkel ile Emmanuel Macron'dan casusluk açıklaması

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkenin NSA tarafından sessizce gözetlendiğine dair çıkan haberler hakkında "ABD'den açıklama bekliyoruz" dedi.
    • İHA
    • 31.05.2021 - 19:42
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    Angela Merkel ile Emmanuel Macron'dan casusluk açıklaması

    ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA),  ülkenin elektronik gözetim ağlarını kullanarak müttefiklerini sessizce gözetlediğine dair iddialar ortaya atılmıştı.

    "ABD'DEN AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

    Konu hakkında ortak açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, casusluklukla ilgili ABD'den açıklama beklediklerini açıkladı.

    Angela Merkel ile Emmanuel Macron dan casusluk açıklaması #1

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