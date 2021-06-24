Angela Merkel'den, Türkiye ile diyalog çağrısı

Şansölye Merkel, göç sorunlarını Ankara ile diyalog içinde çözebileceklerini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde Federal Meclis’te konuştu, gündeminde Türkiye ile ilişkiler vardı.

Merkel, AB'de ortak çıkarlar üzerine iş birliğinin ilerletilmesi için Türkiye ile diyalog gündeminin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE İLE GÖÇ İŞ BİRLİĞİ

Alman başbakan, AB Konseyi'nin ve Komisyonu'nun göç konusundaki kilit ülkelerle ortaklıklar kurulması için adımlar atılmasına ilişkin öneriler sunmasını istedi.

Bunun yanı sıra zirvede AB Komisyonu'ndan AB’nin Türkiye ile yaptığı göç iş birliğinin finansmanının devamı için somut teklif sunmasını beklediklerini belirten Merkel, Türkiye’de 3,7 milyon Suriyelinin kayıtlı olduğunu anımsattı.

"GÖÇ SORUNLARINI TÜRKİYE İLE DİYALOG İÇİNDE ÇÖZEBİLİRİZ"

Angela Merkel, "Mevcut ve gelecek göç sorunlarını ancak Türkiye ile diyalog içinde çözebileceğimiz açıktır. Mart ayında anlaştığımız üzere, AB olarak ortak çıkarlar üzerindeki iş birliğimizi ilerletmek için şimdi Türkiye ile diyalog gündemini hızla hayata geçirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, Türkiye ile görüşmelerde Gümrük Birliği'nin modernleştirilmesinin ilerletilmesinin yanında sağlık, iklimin korunması ve terörle mücadele gibi konuların da ele alınması gerektiğini kaydetti.

TÜRKİYE'YE 3.5 MİLYAR EURO

Bu arada, Avrupa Birliği'nin (AB), Türkiye'nin üç yıl daha mültecilere ev sahipliği yapması için ayırmayı planladığı tutar belirlendi.

Plana göre, Türkiye'nin 2024 yılına kadar Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapmaya devam etmesi için 3.5 milyar euro (4.18 milyar dolar) sağlanması düşünülüyor.

"RUSYA'NIN HİBRİT SALDIRILARINA KARŞI KOYMAYI ÖĞRENECEĞİZ"

Şansölye Merkel, AB Liderler Zirvesi’nde Rusya ile ilgili ilişkilerin de ele alınacağına işaret ederek, Rusya’nın provokasyonlarına üye ülkelerin koordinasyonu olmadan cevap verilmesinin yeterli olmadığını kaydetti.

Bu provokasyonlara ortak yanıt vermek için mekanizmalar geliştirilmesini isteyen Merkel, "Ancak bu şekilde Rusya'nın hibrit saldırılarına karşı koymayı öğreneceğiz." ifadesini kullandı.

"İHTİLAFLAR BAŞKA TÜRLÜ ÇÖZÜLEMEZ"

Merkel, aynı zamanda Rusya ile ortak stratejik çıkarlar gündeminin tanımlanması gerektiğini belirterek; AB’nin, Rusya ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan temasa geçmesini talep etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Putin ile görüşme yapmasının yetmediğini, AB’nin de görüşme formatları oluşturması gerektiğini vurgulayan Merkel, ihtilafların başka türlü çözülemeyeceğini kaydetti.