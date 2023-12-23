Angelina Jolie, küresel adaletsizliğe tepki gösterdi İnsan haklarının herkes için geçerli olmadığını söyleyen Jolie, "Bazı insanlardan suçları için hesap vermesi istenirken, bazılarına dokunulmuyor" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Amerikalı ünlü oyuncu Angelina Jolie, İsrail saldırıları sonucunda Gazze'de yaşanan drama dikkati çekti.

Jolie, küresel adaletin ve insan haklarının herkes için eşit olmadığını söyledi.

"İnsan hakları var ama..."

Bu duruma tepki gösteren Jolie, "İnsan hakları var. Bazen bunlar, bazen de onlar için var. Ama bazen de bir grup için hiç yok." dedi.

Yaklaşık 20 yıl önce Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında uluslararası çapta çalışmaya başladığını ve insan haklarına yönelik hedefleri olduğunu anlatan Jolie, şu ifadeleri kullandı:

"Tepki olacağına dair bir fikrim vardı"

İnsan haklarına ilişkin bir fikir vardı. Buna göre haklar belirlenir, bir şeyler için dik durulur ve yapılması gerekenler yapılmayınca tepki olacağına dair bir fikrim vardı.



Gerçekten bunun böyle olduğunu düşündüm. Hatta Birleşmiş Milletler'in de böyle olduğunu düşündüm.

"Bazılarına dokunulmuyor, dünyamızın çirkin yüzü"

Adalet ve insan haklarının herkes için aynı işlemediğini ve bazı kişilerin işledikleri suçları için hesap bile vermediğini kaydeden Jolie, şöyle dedi:

Bazı insanlardan suçları için hesap vermesi istenirken, bazılarına dokunulmuyor. Bu, gün geçtikçe daha da fazla tanık olduğumuz dünyamızın çirkin yüzü.

Jolie, Suriyeli gazeteci ve film yapımcısı Waad Al-Kateab ile direktörlüğünü üstlendiği "We Dare to Dream" adlı filme ilişkin yaptıkları röportajda konuştu.

"Gazze, açık hapishaneydi ve hızla toplu mezarlık oluyor"

Öte yandan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin sosyal medya platformu Instagram'da 1 Kasım'da yaptığı paylaşımında Jolie, şöyle demişti:

Bu, Gazze'de kaçacak yeri olmayan hapsolmuş nüfusun kasten bombalanmasıdır. Gazze, yaklaşık 20 yıldır bir açık hapishaneydi ve hızla toplu mezarlık oluyor.

"Milyonlarca Filistinli, insanlık dışı muamele görüyor"

Jolie, Gazze'de çocukların ve ailelerin öldürülmesine dikkati çekmişti:

Milyonlarca Filistinli sivil, çocuk, kadın ve aileler, dünya izlerken ve birçok hükümetin aktif desteğiyle uluslararası hukuka karşı gıdadan, ilaçtan ve insani yardımdan mahrum bırakılarak, topluca cezalandırılıyor ve insanlık dışı muamele görüyor.

"Bu suçlara ortak oluyorlar"

Angelina Jolie, paylaşımında "İnsani ateşkes talep etmeyi reddederek ve BM Güvenlik Konseyi'nin taraflara ateşkesi dayatmasına engel olarak dünya liderleri de bu suçlara ortak oluyor." ifadelerine yer vermişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)