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    Angelina Jolie mülteci kampını ziyaret etti

    Angelina Jolie, Uluslararası Mülteciler Günü'nde, Burkina Faso'da Malili sığınmacıları ağırlayan bir kampa gitti.
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2021 - 11:07
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 11:12
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    Angelina Jolie mülteci kampını ziyaret etti

    Ünlü oyuncu Angelina Jolie, son dönemlerde yaptığı yardımlarla öne çıkıyor. Sık sık mülteci kamplarını ziyaret eden Jolie, bu konudaki çalışmalarını BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile birlikte sürdürerek, özel elçilik unvanını taşıyor.

    11 BİNDEN FAZLA MÜLTECİYİ AĞIRLAYAN KAMPA GELDİ

    Angelina Jolie, Uluslararası Mülteciler Günü'nde, Burkina Faso'ya gitti.

    Jolie, ülkenin kuzeyindeki 11 binden fazla Malili mülteciyi ağırlayan bir kamp olan Goudebo'da mültecilerle bir araya geldi.

    Angelina Jolie mülteci kampını ziyaret etti #1

    BÜYÜKELÇİ UNVANIYLA ZİYARET

    Jolie, Batı Afrika ülkesinin kuzeydoğusundaki Goudebou'daki kampı, BM mülteci örgütü UNHCR'nin büyükelçisi unvanıyla ziyaret etti.

    Angelina Jolie mülteci kampını ziyaret etti #2

    DAHA ÖNCE SURİYELİLERİN KALDIĞI KAMPA GİTTİ

    Mültecilerle ilgili birçok etkinliğe katılan Jolie, daha önce ise Ürdün'de Suriyelilerin kaldığı kampı çocukları Zahara ve Shiloh ile birlikte ziyaret etmişti.

    Angelina Jolie mülteci kampını ziyaret etti #3

    Angelina Jolie mülteci kampını ziyaret etti #4

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