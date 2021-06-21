Angelina Jolie mülteci kampını ziyaret etti

Angelina Jolie, Uluslararası Mülteciler Günü'nde, Burkina Faso'da Malili sığınmacıları ağırlayan bir kampa gitti.

Ünlü oyuncu Angelina Jolie, son dönemlerde yaptığı yardımlarla öne çıkıyor. Sık sık mülteci kamplarını ziyaret eden Jolie, bu konudaki çalışmalarını BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile birlikte sürdürerek, özel elçilik unvanını taşıyor.

11 BİNDEN FAZLA MÜLTECİYİ AĞIRLAYAN KAMPA GELDİ

Angelina Jolie, Uluslararası Mülteciler Günü'nde, Burkina Faso'ya gitti.

Jolie, ülkenin kuzeyindeki 11 binden fazla Malili mülteciyi ağırlayan bir kamp olan Goudebo'da mültecilerle bir araya geldi.

BÜYÜKELÇİ UNVANIYLA ZİYARET

Jolie, Batı Afrika ülkesinin kuzeydoğusundaki Goudebou'daki kampı, BM mülteci örgütü UNHCR'nin büyükelçisi unvanıyla ziyaret etti.

DAHA ÖNCE SURİYELİLERİN KALDIĞI KAMPA GİTTİ

Mültecilerle ilgili birçok etkinliğe katılan Jolie, daha önce ise Ürdün'de Suriyelilerin kaldığı kampı çocukları Zahara ve Shiloh ile birlikte ziyaret etmişti.