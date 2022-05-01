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Angelina Jolie, Ukrayna'da görüntülendi
Dünyaca ünlü sinema oyuncusu Jolie, Lviv'de savaştan etkilenen sivilleri ziyaret etti. Jolie'nin, sirenlerin çaldığı anda sığınağa koştuğu görüldü.
- 01.05.2022 - 08:44
- Güncelleme : 01.05.2022 - 09:16
Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi ve aktris Angelina Jolie'nin, Ukrayna'da olduğu ortaya çıktı.
Dünyaca ünlü isim Jolie, savaşın devam ettiği ülkede kameralara yansıdı.
Ukrayna'da kameralara yansıdı
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaş sürerken, Jolie'nin, Lviv kentini ziyaret ettiğine dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Kayıtlarda, sinema oyuncusunun, Lviv'deki bir kafeye gittiği ve buradakilerle fotoğraf çekildiği görüldü.
Sirenler çalınca sığınağa koştu
AA'nın haberine göre, şehir sokaklarında yürüyen Jolie, sirenlerin çaldığı sırada sığınağa doğru koştu.
Jolie'nin savaş döneminde Ukrayna'yı ziyaret etmesi dikkati çekti.