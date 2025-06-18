Anket raporu: İsrail halkının çoğu İran'a yapılan saldırıları destekliyor

İran ile İsrail arasında devam eden karşılıklı saldırılar altıncı gününde.

İki ülke arasında gerilim sürerken, Tel Aviv Üniversitesi’ne bağlı Ulusal Güvenlik Enstitüsü’nün, iPanel araştırma merkezi aracılığıyla 15-16 Haziran arasında sonuçları dikkat çeken bir anket gerçekleştirildi.

İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI DESTEKLENİYOR

Ankette, İsrail’deki 800 Yahudi ile 151 Arap vatandaşa İsrail’in İran ve Gazze’ye saldırıları hakkındaki görüşleri soruldu.

Ankete katılanların yüzde 73’ü, İsrail’in İran’a saldırılarını desteklediğini belirtirken, yalnızca 18’i bu saldırılara karşı olduğunu ifade etti.

Katılımcıların büyük bir kısmı, İran’a yönelik saldırının temel gerekçesinin güvenlik endişeleri olduğunu dile getirdi.

İRAN'IN NÜKLEER KAPASİTESİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELER

Katılımcıların yaklaşık yüzde 70’i, İsrail ile İran arasındaki çatışmanın büyümesinden ciddi ya da kısmi düzeyde endişe duyarken, yüzde 61’i sadece nükleer tehdidin ortadan kaldırılmasının yeterli olmadığını, İran’daki rejimin de devrilmesi gerektiği inancını taşıyor.

Buna karşılık, yüzde 28’lik bir kesim, sadece nükleer tehdidin ortadan kaldırılmasını yeterli buluyor.

İran’ın nükleer kapasitesi konusuna ilişkin katılımcıların yüzde 49,5’i saldırıların ardından bu tehdidin büyük ölçüde ortadan kalkacağını düşünürken, yüzde 27,5’i bunun tam tersini düşünüyor. Yüzde 6’lık bir kesim ise tehdidin hiçbir şekilde ortadan kalkmayacağı görüşünde.

İSRAİL HÜKÜMETİNİN İRAN'A YÖNELİK NET BİR STRATEJİSİ VAR MI?

Katılımcılar, İsrail hükümetinin İran’a yönelik net bir stratejiye sahip olup olmadığı konusunda ikiye bölündü.

Katılımcıların yüzde 47’si, hükümetin bu konuda bir planı olmadığını düşünürken, yüzde 41’i belirgin bir stratejiye sahip olunduğu kanaatini taşıyor.

KATILIMCILARIN YÜZDE 60'I GAZZE'DEKİ SAVAŞIN TAMAMLANMASINI İSTİYOR

Öte yandan, Gazze Şeridi’nde aylardır süren savaşın artık sona ermesi gerektiğini düşünenlerin oranı da dikkat çekici.

Ankete katılanların yüzde 60,5'i Gazze’deki savaşın tamamlanması gerektiği görüşünü dile getiriyor.

Kamuoyu ayrıca, savaşın kısa sürede bitmeyeceğini düşünüyor.

Katılımcıların çoğu, çatışmanın en az bir ay daha süreceğini, iç cephenin ise savaşın getireceği yükü sadece 3 ay daha kaldırabileceğini ifade ediyor.