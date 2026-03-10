İran’dan Bangladeş tankerlerine yeşil ışık

Orta Doğu’daki gerilim enerji nakil hatları üzerindeki endişeleri artırırken İran’ın, Bangladeş bayraklı petrol tankerleri ve LNG taşıyan gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan güvenli şekilde geçişine izin verdiği bildirildi.

İRAN’DAN GÜVENLİ GEÇİŞ İZNİ

Dakka yönetimi, Orta Doğu’da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile İran’ın misillemelerinin ardından artan gerilim nedeniyle dünyanın en kritik enerji nakil hatlarından biri olan Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğine ilişkin endişelerini İran’a iletti. Bu kapsamda Bangladeş, petrol tankerlerinin güvenli geçişi konusunda İran’dan güvence talep etti.

İran ise boğaza girmeden önce yetkililere bilgi verilmesi şartıyla Bangladeş’e ait petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyan gemilerin, Hürmüz Boğazı’ndan güvenli şekilde geçişine izin verilmesini kabul etti.

Söz konusu gelişmenin, Bangladeşli ve İranlı yetkililer arasında enerji iş birliği ve deniz taşımacılığına ilişkin Dakka’da yapılan görüşmelerin ardından gerçekleştiği belirtildi. Bangladeş Elektrik, Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığına bağlı Enerji ve Maden Kaynakları Birimi yetkilileri de gelişmeyi doğruladı.

ÇİN VE HİNDİSTAN’DAN DESTEK

Öte yandan Hindistan ve Çin de Bangladeş’e yakıt tedariki konusunda destek vermeye hazır olduklarını açıkladı.

Bangladeş Maliye Bakanı Amir Khasru Mahmud Chowdhury, enerji güvenliğini sağlamak amacıyla Hindistan ve Çin’den iş birliği talep ettiklerini doğrulayarak, “Sadece Hindistan ve Çin değil, yakıt tedarikini güvence altına almak ve onlarla iletişimi sürdürmek için birkaç ülkeyle temasa geçtik. Yakıt krizi için hiçbir neden yok.” ifadelerini kullandı.

Çin’in Dakka Büyükelçisi Yao Wen ise ülkesinin enerji tedarikine ilişkin sorunların çözümü için Bangladeş ile çalışacağını ve Çin’in yakıt desteği sağlamaya istekli olduğunu söyledi.