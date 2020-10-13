Anketlerde Biden, Trump'ın 10 puan önünde

ABD'de seçimlere az bir süre kala Demokrat aday Joe Biden, yarışı 10,6 puan önde götürüyor.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimlerine üç hafta kaldı.

Seçimler öncesi anketlerdeki son durum yakından takip edilirken, 2016'dan bu yana anketlerin güvenilirliği de kamuoyunda soru işareti olarak görülüyor.

ABD'nin önde gelen siyasi analiz sitelerinden Real Clear Politics'in ulusal bazdaki hemen tüm anketlerin ortalamasını derlediği anket sonuçlarına göre; Biden, yarışı Trump'ın 10,6 puan önünde götürüyor.

TRUMP'IN KORONAYA YAKALANMASI ANKETLERE YANSIDI

Biden'ın Trump'la arayı çift hanelere kadar açmasında, ABD Başkanı'nın koronavirüse yakalanması da etkili oldu.

Trump'ın hastalandıktan ve hastaneden çıktıktan sonra yaptığı "Koronavirüsten korkmayın" minvalindeki açıklamaları, virüsten dolayı 220 binden fazla can kaybının yaşandığı ABD'de, bazı seçmen grupları arasında tepkiye yol açtı.

Trump 1 Temmuz'da Joe Biden ile arasındaki fark 9,4 puan iken ivme kazanmış ve koronavirüs testinin "pozitif" olduğunu duyurduğu 2 Ekim'e kadar farkı 7,4 puana indirmişti.

Ancak 2 Ekim'den sonra bu fark hızla açılarak, Biden'ın 10,6 puan öne geçmesiyle sonuçlandı.

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EN ÇOK OYU ALAN DEĞİL, 270 DELEGEYE ULAŞAN BAŞKAN OLUYOR

3 Kasım Salı günü yapılacak başkanlık seçimlerinde seçmenler esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor. ABD'de "Delegeler Kurulu" (Electoral College) adı verilen bu sistemde, her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor.

Bu sayının yarıdan 1 fazlasına, yani 270 delegeye ulaşan aday başkan olmaya hak kazanıyor.

Burada toplamda daha fazla oy alan değil, daha fazla delegeye ulaşan kişinin başkan olması, eyaletler arasındaki dengenin gözetildiği Amerikan siyasal sisteminin dikkat çekici özelliklerinden biri olarak biliniyor.

2016 yılındaki son seçimleri kazanan Trump 304 delegeye ulaşmış ancak rakibi Hillary Clinton, Trump'tan yaklaşık 3 milyon daha fazla oy almıştı.