Anthony Fauci: Koronavirüs 2022 baharında kontrol altına alınabilir

Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Fauci, gelecek yıl ABD'de salgının kontrol altında olabileceğini söyledi. Fauci, bunun için daha fazla Amerikalının aşılanması gerektiğinin altını çizdi.

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, koronavirüs salgınının geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Ülkeler, pandemiyi halihazırda aşılama kampanyalarıyla kontrol altına almaya çalışıyor.

PANDEMİDE 2022'Yİ İŞARET ETTİ

CNN International'a konuşan Fauci, daha fazla Amerikalının aşılanması halinde ABD'nin koronavirüsü 2022 baharında kadar kontrol altına alabileceğini söyledi.

Fauci, ABD'li radyo ağı NPR'ye verdiği mülakatta, daha önce pandeminin kontrol altına alınmasının 2022 sonbaharına kadar gerçekleşmeyeceğine dair görüşleri konusunda "yanlış konuştuğunu" kaydetti.

"AŞILANMAYAN AMERİKALILARIN ELİNDE"

Bununla birlikte Fauci, ülkenin "normal duruma" ne kadar hızlı geri döneceğinin henüz aşılanmamış 90 milyon Amerikalının elinde olduğunu dile getirdi

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin (CDC) verilerine göre, 201 milyon 700 binden fazla insan en az bir doz aşı yaptırdı.

"KORONAVİRÜS ÇOK KURNAZ"

Koronavirüsü "çok kurnaz bir virüs" olarak nitelendiren Fauci, "Aşı olması gereken insanlarla oyalanmaya devam edersek, işler karmaşık bir hal alabilir ve başka bir varyantın ortaya çıkmasına neden olabilir." diye konuştu.

Business Insider'ın haberine göre, Fauci ve diğer halk sağlığı uzmanları, aşılanmamış kişilerin virüse en bulaşıcı Delta varyantından potansiyel olarak daha tehlikeli bir varyanta dönüşme şansı verdiği konusunda uyarmıştı.