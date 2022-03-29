Antony Blinken: Rusya, barış konusunda ciddi değil

Kiev-Moskova hattındaki temaslara ilişkin Blinken'dan yorum geldi. Amerikalı Bakan, Rusya'nın tutumundan memnun olmadıklarını dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya ile Ukrayna arasında yürütülen barış görüşmelerini değerlendirdi.

Fas'a yaptığı ziyaret sırasında Blinken, Moskova yönetimini "ciddi" olmamakla eleştirdi.

RUSYA'YI CİDDİYETSİZLİKLE SUÇLADI

Blinken, "ABD, Rusya'da gerçek anlamda bir ciddiyet görmüş değil." ifadesini kullandı.

ABD'li Bakan, "Rusya'nın bir söylediği var, bir de yaptığı var. Biz, ikincisine odaklanıyoruz." şeklinde konuştu.

"TARAFLAR ARASINDA YAKINLAŞMA ARTIYOR"

Tüm dünyanın dikkati, İstanbul'da Kiev ve Moskova'dan heyetler arasında yürütülen ateşkes müzakerelerine çevrilmiş durumda.

Görüşmelerin ilk turu tamamlanırken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Her aşamada taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını bugün memnuniyetle görüyoruz." demişti.