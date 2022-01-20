Antony Blinken, Ukrayna temaslarını tamamladı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve mevkidaşı Dmytro Kuleba ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakan Antony Blinken'ın, Ukrayna ziyaretine ilişkin detayları paylaştı.

Detaylara göre Bakan Blinken, Rusya'nın Ukrayna ve çevresinde devam eden sebepsiz askeri yığınağı kapsamında, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırganlık yolunu seçmesi halinde müttefiklerle birlikte Rusya ekonomisine ağır bedeller ödetileceğini bir kez daha vurguladı.

UKRAYNA'YA SAVUNMA YARDIMI ARTIRILACAK

Ayrıca Blinken, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda Ukrayna’ya daha fazla savunma yardımı sağlanacağını ve NATO'nun kendi savunmasını doğu kanadında güçlendireceğini dile getirdi.

“BARIŞ İÇİN GEREKEN YAPILACAK”

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna’ya desteği için ABD Dışişleri Bakanı Blinken’e teşekkür etti. Zelenskiy, barışı sağlamak için ne gerekiyorsa yapılacağını belirtti.” denildi.

"RUSYA'YA ÖNLEYİCİ YAPTIRIMLAR UYGULAMAMIZ GEREKİYOR"

Ukrayna ordusunun modernizasyonunun önemine vurgu yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise “Orduyu modernize etmek ve çok hızlı adımlar atmak için, böyle zor zamanlarda yardıma ihtiyacımız var. Kremlin'in saldırgan niyetlerini frenlemek için Rusya'ya karşı önleyici yaptırımlar uygulamamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.