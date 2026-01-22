AP, AB–ABD arasındaki ticaret anlaşmasını askıya aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Temmuz 2025’te varılan ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya alma kararı aldı. Kararın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik açıklamaları ve Avrupa ülkelerine yönelik tarife tehditleri sonrası alındığı bildirildi.

AP Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, parlamentonun söz konusu anlaşmayı süresiz olarak gündemden çıkardığını duyurdu.

"EGEMENLİĞİMİZ TEHLİKE ALTINDA"

Uluslararası Ticaret Komitesinin anlaşmaya ilişkin tüm çalışmalarını durdurduğunu belirten Lange, “Egemenliğimiz ve toprak bütünlüğümüz tehdit altındayken, işlerin her zamanki gibi yürütülmesi mümkün değil. Grönland, Danimarka ve Avrupa’daki müttefiklerimize yönelik artan baskılar ve özellikle gümrük vergisi tehditleri karşısında bu kararı almak zorundaydık.” ifadelerini kullandı.

YETKİ ULUSLARARASI TİCARET KOMİTESİNDEYDİ

AB–ABD ticaret anlaşmasına ait yasal metnin hazırlanması, Avrupa Parlamentosu’ndaki onay sürecinin yürütülmesi ve üye ülkelerle koordinasyon, AP Uluslararası Ticaret Komitesinin sorumluluk alanında bulunuyordu.

BÜYÜK SİYASİ GRUPLARDAN ORTAK TEPKİ

AP’deki Avrupa Halk Partisi (EPP), Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) ile Avrupa’yı Yenile (Renew Europe) gruplarının liderleri de Trump’ın Grönland’a yönelik açıklamalarına ve 8 Avrupa ülkesine ek tarife uygulanması kararına sert tepki gösterdi. Parti liderleri, bu şartlar altında ticaret anlaşmasının onaylanmasının mümkün olmadığını vurguladı.

ANLAŞMANIN ARK PLANI

ABD Başkanı Trump, Temmuz 2025’te İskoçya’da AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmenin ardından, AB–ABD ticaret müzakerelerinin tamamlandığını açıklamıştı. Anlaşmaya göre, AB ülkeleri ABD menşeli ürünlere gümrük vergisi uygulamayacak, ABD ise AB ürünlerine yüzde 15 oranında tarife getirecekti.

Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için Avrupa Parlamentosu’nun onayı şarttı. Ancak alınan son kararla birlikte anlaşmanın geleceği belirsizliğe girdi.