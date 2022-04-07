Petrol
100.09
-0.97%
Euro
16.05
0.12%
Dolar
14.74
0.22%
Altın
916.35
0.63%
Borsa
2345
1.24%
Bitcoin
647.403
-0.21%
BTXN Coin
33.73
7.55%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 13 C

    AP'den Ukraynalı mültecileri ağırlayan AB ülkelerine yardım

    Avrupa Parlamentosu (AP), Ukraynalı mültecileri kabul eden Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere 3,4 milyar euro yardım yapmayı öngören kararı onayladı.
    • AA
    • 07.04.2022 - 21:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    AP'den Ukraynalı mültecileri ağırlayan AB ülkelerine yardım

    Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda, Rusya'nın başlattığı savaş nedeniyle ülkesinden ayrılan Ukraynalı mültecileri ağırlayan AB üyesi ülkelerine yardım kararı oylamaya sunuldu.

    3,4 milyar euroluk yardım kabul edildi

    Oylama sonucu 3,4 milyar euro yardımı öngören karar 1 "hayır" oyuna karşı 549 "evet" oyuyla kabul edildi, 8 milletvekili ise çekimser kaldı.

    Kararda, 3,4 milyar euronun React-EU fonundan sağlanacağı belirtildi.

    Ukrayna'ya komşu AB ülkeleri Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya ve nüfuslarının yüzde 1'inden fazla mülteci kabul eden Avusturya, Bulgaristan, Çekya ve Estonya'ya gecikmeden ve herhangi bir fatura ibrazı olmadan fonun yüzde 45'inin gönderileceği kaydedildi.

    AP den Ukraynalı mültecileri ağırlayan AB ülkelerine yardım #1

    AP den Ukraynalı mültecileri ağırlayan AB ülkelerine yardım #2


    İlginizi Çekebilir

    Sam Yari’den belgesel fotoğrafçılığına ilişkin açıklama
    Yaşam

    Sam Yari’den belgesel fotoğrafçılığına ilişkin açıklama

    Bodrum'da 30 kaçak göçmen kurtarıldı
    Yaşam

    Bodrum'da 30 kaçak göçmen kurtarıldı

    6 Nisan Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
    Medya

    6 Nisan Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Görüş Bildir