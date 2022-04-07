AP'den Ukraynalı mültecileri ağırlayan AB ülkelerine yardım

Avrupa Parlamentosu (AP), Ukraynalı mültecileri kabul eden Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere 3,4 milyar euro yardım yapmayı öngören kararı onayladı.

Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda, Rusya'nın başlattığı savaş nedeniyle ülkesinden ayrılan Ukraynalı mültecileri ağırlayan AB üyesi ülkelerine yardım kararı oylamaya sunuldu.

3,4 milyar euroluk yardım kabul edildi

Oylama sonucu 3,4 milyar euro yardımı öngören karar 1 "hayır" oyuna karşı 549 "evet" oyuyla kabul edildi, 8 milletvekili ise çekimser kaldı.

Kararda, 3,4 milyar euronun React-EU fonundan sağlanacağı belirtildi.

Ukrayna'ya komşu AB ülkeleri Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya ve nüfuslarının yüzde 1'inden fazla mülteci kabul eden Avusturya, Bulgaristan, Çekya ve Estonya'ya gecikmeden ve herhangi bir fatura ibrazı olmadan fonun yüzde 45'inin gönderileceği kaydedildi.