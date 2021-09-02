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Araca bantlanan Rus fenomenin tehlikeli yolculuğu kamerada

Araca bantlanan Rus fenomenin tehlikeli yolculuğu kamerada

Myasnikov, takipçileri için ölümle sonuçlanabilecek yolculuğa imza attı. Yüz binlerce kez izlenen görüntülerin ardından inceleme başlatıldı.