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    Araca bantlanan Rus fenomenin tehlikeli yolculuğu kamerada

    Myasnikov, takipçileri için ölümle sonuçlanabilecek yolculuğa imza attı. Yüz binlerce kez izlenen görüntülerin ardından inceleme başlatıldı.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2021 - 17:45
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    Araca bantlanan Rus fenomenin tehlikeli yolculuğu kamerada

    Rusya'nın Soçi kentinde Danil Myasnikov, yaptığı hareketle ölümlü kazaya davetiye çıkardı.

    Sosyal medyada tık uğruna arkadaşlarıyla tehlikeli bir girişimde bulunan Myasnikov, önce otomobilin dışına iple bağlandı, ardından bantlandı.

    ARACA BANTLANIP KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI

    Otoyolda hareket eden araç hızını artırırken, Myasnikov'un rahat tavırları dikkat çekti.

    Myasnikov'un tehlikeli yolculuğu, güzergahın farklı noktalarında bekleyen arkadaşları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    YÜZ BİNLERCE KEZ İZLENDİ

    İlk gün 200 binden fazla görüntüleme alan videonun ardından trafik yetkilileri, Rus fenomenle ilgili inceleme başlattı.

    Araca bantlanan Rus fenomenin tehlikeli yolculuğu ViDEO

    Araca bantlanan Rus fenomenin tehlikeli yolculuğu kamerada #1

    Araca bantlanan Rus fenomenin tehlikeli yolculuğu kamerada #2

    Araca bantlanan Rus fenomenin tehlikeli yolculuğu kamerada #3

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