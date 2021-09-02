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- Araca bantlanan Rus fenomenin tehlikeli yolculuğu kamerada
Araca bantlanan Rus fenomenin tehlikeli yolculuğu kamerada
Myasnikov, takipçileri için ölümle sonuçlanabilecek yolculuğa imza attı. Yüz binlerce kez izlenen görüntülerin ardından inceleme başlatıldı.
- Haber Merkezi
- 02.09.2021 - 17:45
Rusya'nın Soçi kentinde Danil Myasnikov, yaptığı hareketle ölümlü kazaya davetiye çıkardı.
Sosyal medyada tık uğruna arkadaşlarıyla tehlikeli bir girişimde bulunan Myasnikov, önce otomobilin dışına iple bağlandı, ardından bantlandı.
ARACA BANTLANIP KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI
Otoyolda hareket eden araç hızını artırırken, Myasnikov'un rahat tavırları dikkat çekti.
Myasnikov'un tehlikeli yolculuğu, güzergahın farklı noktalarında bekleyen arkadaşları tarafından saniye saniye kaydedildi.
YÜZ BİNLERCE KEZ İZLENDİ
İlk gün 200 binden fazla görüntüleme alan videonun ardından trafik yetkilileri, Rus fenomenle ilgili inceleme başlattı.
Araca bantlanan Rus fenomenin tehlikeli yolculuğu ViDEO