Güney Amerika ülkesi Arjantin'de koronavirüs nedeniyle 20 Mart'tan bu yana devam eden karantina, bazı kesimlerin protesto düzenlemesine engel olmadı.

Aralarında sağlık çalışanları ve öğretmenlerin de bulunduğu sol görüşlü gruplar ile çeşitli sendikaların çağrısıyla Buenos Aires Özerk Şehri (CABA) Yasama Meclisi önünde toplanan kalabalık, maske kullanarak ve sosyal mesafeyi korumaya özen göstererek, maaşların dondurulması gibi çeşitli ekonomik tedbirleri kapsayan CABA hükümetinin Ekonomik Acil Durum yasa tasarısını protesto etti.

Arjantin'de karantina protestolara engel olamadı

"DAHA İYİ ÇALIŞMA ŞARTLARI İSTİYORUZ"

Göstericilerden Psikolog Inaqui Sanguineti, protestonun, koronavirüs salgınında halka daha iyi hizmet verebilmek için daha iyi çalışma şartları talebiyle düzenlendiğini belirtti.

800 SAĞLIK ÇALIŞANI VİRÜS KAPTI

Sanguineti, yaklaşık 800 sağlık çalışanın da koronavirüs görüldüğünü belirterek, "Biz devlet hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanları olarak eğer bizi koruyup kollamazlarsa, biz de halka layıkıyla hizmet veremeyiz." dedi.

"DIŞ BORÇ ÖDENECEĞİNE SAĞLIK VE EĞİTİME HARCANSIN"

Gösteriye katılan öğretmen Luciana da kamu çalışanlarının maaşlarının kesilmesi ve taksitlerle ödenmesini öngören yasa tasarısını protesto ettiğini vurgulayarak, ülkesinin dış borçlarını ödemek yerine bu paranın sağlık ve eğitim gibi alanlarda kullanılması gerektiğini savundu.

"AŞEVLERİNE YETERLİ GIDA SAĞLANMIYOR"

Bir aydan fazladır geçerli olan karantinanın halkın gelir seviyesi düşük olan kesimini açlık ile karşı karşıya bıraktığını söyleyen Luciana, aşevlerine, yeterli ve uygun gıda maddelerinin sağlanmadığını ifade etti.

"AÇLIK İLE KARANTİNA OLMAZ"

Dün de bazı sivil toplum örgütleri, başkent Buenos Aires'in merkezinde toplanarak "Açlık ile karantina olmaz" sloganıyla protesto düzenleyerek hükümetten sosyal yardımların artırılmasını talep etmişti.

ARJANTİN'DE KORONAVİRÜS VAKALARI

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de 273 kişinin hayatına mal olan koronavirüs, şimdiye kadar 5 bin 208 kişide görüldü.

Ülkede, salgınla mücadele kapsamında 20 Mart'ta ilan edilen sosyal izolasyon, 10 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.