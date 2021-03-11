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    Arjantin'de Maradona'nın öldürüldüğü iddiasıyla gösteri düzenlendi

    Arjantin'de, 25 Kasım 2020'de hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümünün aydınlatılması için gösteri yapıldı.
    • AA
    • 11.03.2021 - 06:14
    • Güncelleme : 11.03.2021 - 06:37
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    Arjantin'de Maradona'nın öldürüldüğü iddiasıyla gösteri düzenlendi

    Başkent Buenos Aires'in merkezindeki Obelisco Dikilitaşında yüzlerce kişi, "Maradona'nın öldürüldüğü" iddiasıyla bir araya geldi.

    "ÖLÜMÜNE SEBEP OLANLAR CEZALANDIRILSIN"

    Maradona'nın ölümünün aydınlatılmasını isteyen göstericiler, efsane futbolcunun ölümüne sebep olanların cezalandırılması talebinde bulundu.  Gösteriye Maradona'nın küçük oğlu Dieguito Fernando Maradona, Maradona'nın kızları Dalma ve Gianinna Maradona ile Maradona'nın eski eşi Claudia Villafane de katıldı. Yoğun ilgi nedeniyle Maradona'nın kızları ile eski eşi gösteriye devam etmeden erken ayrıldı.

    Arjantin de Maradona nın öldürüldüğü iddiasıyla gösteri düzenlendi #1

    KRONİK KALP YETMEZLİĞİNE BAĞLI AKUT AKCİĞER ÖDEMİNDEN VEFAT ETMİŞTİ

    Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Maradona, 25 Kasım'da Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybetmişti.

    Arjantin de Maradona nın öldürüldüğü iddiasıyla gösteri düzenlendi #2

    7 KİŞİ ÖLÜMÜNE SEBEBİYET VERMEKTEN SUÇLANMIŞTI

    Ölümünün ardından açılan soruşturma kapsamında, aralarında Maradona'nın beyin cerrahı Leopoldo Luque ve psikiyatristi Agustina Cosachov'un da bulunduğu 7 kişi, efsane futbolcunun ölümüne sebebiyet vermekle suçlanmıştı.

    Arjantin de Maradona nın öldürüldüğü iddiasıyla gösteri düzenlendi #3

    Maradona'nın ailesinin de tanık olarak dinlendiği soruşturma devam ediyor.

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    Arjantin de Maradona nın öldürüldüğü iddiasıyla gösteri düzenlendi #5

    Arjantin de Maradona nın öldürüldüğü iddiasıyla gösteri düzenlendi #6

    Arjantin de Maradona nın öldürüldüğü iddiasıyla gösteri düzenlendi #7

    Arjantin de Maradona nın öldürüldüğü iddiasıyla gösteri düzenlendi #8

    Arjantin de Maradona nın öldürüldüğü iddiasıyla gösteri düzenlendi #9

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