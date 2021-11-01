Arnavutluk Başbakanı: AB üyesi yapılmazsak Kosova ile birleşiriz

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Avrupa Birliği'ne üye yapılmadıkları takdirde, Kosova ile birleşebileceklerini söyledi.

23 Haziran 2013 tarihinden beri Arnavutluk'ta Başbakanlık görevini yürüten Edi Rama, AB ülkelerini tehdit etti.

"Büyük Arnavutluk'un" mümkün olabileceğini belirten Rama, Avrupa Birliği üyeliğinin gerçekleşmemesi durumunda tarihi bir karar alacaklarını açıkladı.

"AB ÜYESİ YAPILMAZSAK KOSOVA İLE BİRLEŞİRİZ"

Rama, üye yapılmadıkları takdirde Kosova ile Arnavutluk’un birleşme olasılığının çok yüksek olduğunu dile getirdi.

Rama, Alman medyasına verdiği mülakatta Avrupa Birliği’nin Batı Balkanlar politikasına ilişkin soruları da yanıtladı.

KOSOVA VE ARNAVUTLUK'UN BİRLEŞMESİ ÖNGÖRÜLMÜŞTÜ

Balkanlarda gerçekleşebilecek sınır değişikliklerinin konusu, Slovenya Başbakanı Janez Janşa tarafından hazırlandığı iddia edilen gizli taslak ile yeniden gündeme gelmişti.

AB Komisyonu tarafından varlığı yalanlanan belgede, Kuzey Makedonya’nın bir bölümü ve Kosova’nın Arnavutluk ile birleşmesinin öngörüldüğü öne sürülmüştü.