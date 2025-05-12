Arnavutluk'ta genel seçim: Rama'nın partisi önde

AA & Ensonhaber

Arnavutluk’ta dün gerçekleştirilen genel seçimlere dair resmi olmayan ilk verilere göre, Başbakan Edi Rama'nın liderliğini yaptığı Sosyalist Parti (PS), oyların çoğunluğunu alarak seçim yarışında öne geçti.

Arnavutluk Merkez Seçim Komisyonu'nun (KQZ) açıkladığı verilere göre, ülke genelindeki 5.225 seçim merkezinden 1.495’inde sayım tamamlandı. Bu sonuçlara göre PS yüzde 52,87 oy oranıyla birinci sıradayken, eski Başbakan Sali Berisha’nın önderliğindeki Demokratik Parti’nin oluşturduğu ana muhalefet ittifakı yüzde 34,25 oy aldı.

DİĞER PARTİLER

Diğer partilerde ise tablo şöyle şekillendi: İmkan Partisi yüzde 2,63, Sosyal Demokrat Parti yüzde 3,72, Ortak Hareket Partisi yüzde 1,24 ve Avro-Atlantik Koalisyonu yüzde 1,1 oranında oy topladı.

SEÇİME KATILIM DÜŞÜK

Toplam 3 milyon 713 bin 761 kayıtlı seçmenden yalnızca yüzde 42,16’sı sandığa giderek oy kullandı.

Dünkü seçim, Arnavutluk’ta komünist rejimin sona erdiği 1991 yılından bu yana gerçekleştirilen 11. genel seçim olarak tarihe geçti. Öte yandan Başbakan Rama, görevdeki üçüncü dönemini sürdürüyor.