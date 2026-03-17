Gazze'de can kaybı 72 bin 249'a yükseldi

İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese ve Ramazan ayına rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 20 yaralı getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 673 kişinin öldürüldüğü, 1799 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

72 BİNDE FAZLA KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 249'a, yaralı sayısının da 171 bin 898'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.