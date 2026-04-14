Artemis II'den Dünya'ya dönüş anı: Tarihin en uzak yolculuğu tamamlandı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Artemis II misyonu başarıyla tamamladı.

Apollo programından 50 yılı aşkın süre sonra insanlığın Ay çevresindeki ilk mürettebatlı uçuşu, 10 Nisan'da Pasifik Okyanusu'nda başarılı bir su inişi ile sona erdi.

GÖREV VE MÜRETTEBAT

Artemis II, 1 Nisan'da Florida'daki Cape Canaveral'dan NASA’nın dev Space Launch System (SLS) roketiyle fırlatıldı.

Mürettebat, Orion kapsülüne 'Integrity' yani 'Bütünlük' adını verdi.

Mürettebat:

Reid Wiseman (NASA) – Komutan

Victor Glover (NASA) – Pilot

Christina Koch (NASA) – Görev Uzmanı

Jeremy Hansen (Kanada Uzay Ajansı – CSA) – Görev Uzmanı

AY'IN EN UZAK TARAFI GÖZLEMLENDİ

Astronotlar, yaklaşık 10 günlük bir yolculukla Ay'ın etrafında uçtu.

Ay'ın uzak tarafını, insan gözünün daha önce hiç görmediği bölgelerini yakından gözlemledi.

Dünya'dan en uzak noktada 252 bin 756 mil yani yaklaşık 407 bin km mesafeye ulaştı.

YOLCULUK MESAFESİ 1,1 MİLYON KM OLDU

Bu, insanlık tarihinin uzayda kaydedilen en uzak insanlı uçuş rekoru oldu.

Toplam yolculuk mesafesi yaklaşık 694.481 mil yani 1,1 milyon km olarak gerçekleşti.

Görev sırasında mürettebat, Ay tutulması gibi nadir astronomik olayların görüntülerini de kaydetti.

BAŞARILI BİR SU İNİŞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Orion kapsülü, atmosfere yeniden giriş sırasında saatte yaklaşık 39 bin km hıza ulaştı.

Yerel saatle 20.07 itibarıyla Pasifik Okyanusu'nda, San Diego açıklarında planlanan noktaya sadece 2 km mesafede başarılı bir su inişi gerçekleştirdi.

Paraşütlerle yumuşak bir iniş yapan kapsül, sakin deniz koşullarında yüzeye indi.

KURTARMA OPERASYONU

NASA, ABD Donanması ve Hava Kuvvetleri'nden oluşan ortak kurtarma ekibi, kapsülü hızla güvence altına aldı.

Astronotlar açık denizde kapsülden çıkarıldı ve helikopterle USS John P. Murtha gemisine nakledildi.

Burada ilk tıbbi kontroller yapıldı.

Mürettebat, 11 Nisan'da Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ne döndü.

Reid Wiseman ve ekip arkadaşları, iniş sonrası sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Wiseman, daha sonra sosyal medya hesabından kurtarma anlarının görüntülerini paylaştı.