Aşı pasaportu olan Alman turistler, Türkiye'de tatil yapabilecek

Berlin yönetimi, tatil döneminde Alman turistlerin seyahatini kolaylaştırmak için yeni uygulamaya geçecek.

Yaklaşan yaz sezonu öncesi Rus ve Ukraynalı turistlerin ardından Alman turistler de tatillerini Türkiye'de geçirmek için gün sayıyor.

Yaklaşık 84 milyon nüfuslu Almanya'da 4.3 milyon kişi, koronavirüs aşısının iki dozunu yaptırdı.

AŞI PASAPORTU SEYAHATİ KOLAYLAŞTIRACAK

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Alman basınına yaptığı açıklamada, tamamen aşılananların, gelecekte negatif test sonucuna sahip biri gibi muamele görebileceğini söyledi.

Robert Koch Enstitüsü tarafından hazırlanan raporda, koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptıranların 15'inci günden sonra test ve karantina yükümlülüğüne tabi tutulmayacağı kaydedildi.

ALMAN TURİSTİN GÖZÜ TÜRKİYE'DE

Aşının ikinci dozunu yaptıranların, bu bilgiyi aşı pasaportlarına işletmeleri halinde seyahat özgürlüğüne kavuşacağı belirtildi.

Dolayısıyla aşı pasaportuna sahip Alman turistler hem Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde seyahat edebilecek hem de AB sınırları ışına çıkabilecek. Bu da Alman turistlerin Türkiye'yi ziyaret edebileceği anlamına geliyor.

"TÜRKİYE, ALMANLARIN ÇOK SEVDİĞİ TATİL ÜLKESİ"

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, geçtiğimiz ay Alman basınına yaptığı açıklamada, Türkiye'yi en gözde turizm noktalarından biri olarak nitelendirmiş, "Türkiye, Almanların da çok sevdiği, son derece çekici bir tatil ülkesi. Bu nedenle seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin Türkiye'ye seyahat imkanı sunabilmeleri büyük önem taşıyor." şeklinde konuşmuştu.

Fiebig, Almanya'da vatandaşların bu yıl tatil yapma beklentisi içinde olduklarını, Akdeniz ve Türkiye'ye yoğun talepte bulunduklarına dikkat çekti.

Geçen yıl "Güvenli Turizm Serfitikası" uygulamasını hayata geçiren Türkiye, geçen yıl salgın döneminde yoğun girişimleri sonucunda Alman turistlerin ülkeye gelmesinin önünü açmıştı.

EN ÇOK TURİST ALMANYA'DAN

Türkiye'yi 2020 yılının ocak-ağustos döneminde 7 milyon 255 bin 107 yabancı turist ziyaret etti. Almanya, 789 bin 602 turistle ilk sırada yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, Almanya'yı 772 bin 686 kişi ile Rusya, 532 bin 417 kişi ile Bulgaristan izledi.

Ukrayna'dan 520 bin 833, İngiltere'den ise 465 bin 180 turist Türkiye'yi ziyaret etti.