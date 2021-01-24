Aşı sırasına uymayan İspanya Genelkurmay Başkanı Miguel Villaroya istifa etti

General Villaroya, koronavirüs aşısı sırasını atlamasıyla ilgili İspanya basınında çıkan haberler nedeniyle görevinden ayrıldı.

İspanya Genelkurmay Başkanı General Miguel Angel Villaroya, koronavirüs aşılama protokolünü çiğnedi.

Villaroya'nın, protokol dışına çıkarak koronavirüs aşısını erken yaptırmasından dolayı ülke basınında çıkan ve tepki çeken haberler sonrası istifasını Savunma Bakanı Margarita Robles'e sunduğu ve bunun kabul edildiği bildirildi.

İSTİFA MEKTUBUNU SUNDU

İspanyol basınında çıkan haberlerde, Villaroya'nın Robles'e sunduğu istifa mektubunda, 45 yıllık askeri kariyeri boyunca İspanya'ya dürüst bir şekilde hizmet ettiğinin altını çizerek, "Silahlı Kuvvetler içinde astlarına örnek biri olmak ve sorumluluklarını yerine getirmek için her zaman büyük çaba sarf ettiğini vurguladığı" kaydedildi.

"EN BÜYÜK ÇABAM..."

Villaroya, yaklaşık bir yıldır yürüttüğü Genelkurmay Başkanlığı görevi sürecince "en büyük çabasının Silahlı Kuvvetler'in halka daha fazla yakınlaşması" olduğunu belirterek, İspanya'da "ordunun kendine özgü iç yapısı ve çalışma şekli hakkında halen yapılması gereken çok şey olduğunu" savundu.

DAHA ÖNCE BİR YARBAY GÖREVDEN ALINDI

Koronavirüste aşılanma protokolünü çiğneyerek kendine aşı yaptırmasından dolayı Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde görev yapan bir jandarma yarbay da İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska'nın talimatıyla görevden alınmıştı.

DİĞER İSTİFALAR

İspanya'da ayrıca 17 özerk yönetimden biri olan Murcia'da yerel hükümetin sağlık bakanı ile Bask bölgesindeki iki hastanenin müdürü de protokolün dışına çıkarak aşıyı erken yaptırmalarından dolayı gelen baskılardan hafta içinde görevlerinden istifa etmek zorunda kalmıştı.