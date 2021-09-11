Aşılanmayanların koronavirüsten ölme olasılığı, aşı olanlara göre 11 kat daha fazla

Aşılanmayanların koronavirüsten ölme olasılığı, aşı olanlara göre 11 kat daha fazla

615 bin kişiyi kapsayan araştırmada, koronavirüs aşılarının pandemiyi önlemedeki rolüne dikkat çekildi.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede aşıların etkinliği konusunda, ABD'de Delta varyantının ortaya çıkışından bu yana en büyük araştırmaya imza atıldı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yürütülen çalışmada, aşılanmamış kişilerin enfeksiyon, hastaneye yatış ve koronavirüsten ölüme karşı tam aşılılardan çok daha savunmasız olduğu gözler önüne serildi.

AŞISIZ OLANLARIN HAYATINI KAYBETME İHTİMALİ DAHA YÜKSEK

Çalışma, ABD genelinde nisan başından temmuz ortasına kadar ülkenin 13 bölgesinde 615 binden fazla koronavirüs vakası, hastaneye yatış ve ölümü mercek altına aldı.

Buna göre, aşılanmamış insanların koronavirüse yakalanma olasılığının tam aşılı olanlara göre yaklaşık 5 kat, hastaneye kaldırılma olasılığının 10 kat ve virüsten ölme olasılığının 11 kat daha fazla olduğu kaydedildi.

"KORONAVİRÜS AŞISI İŞE YARIYOR"

CDC Direktörü Rochelle Walensky, sonuçlara ilişkin, "Pandemide kritik noktayı atlatmak için ihtiyacımız olan bilimsel araçlara sahibiz." ifadesini kullandı.

Aşının işe yaradığını belirten Walensky, "Bizi koronavirüsün ciddi komplikasyonlarından koruyor." dedi.

BIDEN'IN ZORUNLU AŞI KARARI

CDC'nin çalışması, ABD Başkanı Joe Biden'ın çalışanlar için aşı zorunluluğunu genişletme kararının ardından geldi.

Biden'ın duyurduğu plana göre, tüm federal ve sağlık çalışanları ile 100'den fazla personeli olan iş yerlerinde çalışanların aşılanması zorunlu hale getirildi.