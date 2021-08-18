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    Atina yakınlarında orman yangınları devam ediyor

    Binlerce dönümlük arazinin hasar aldığı yangında çok sayıda ekip, alevleri söndürmek için harekete geçti. Tehlike altındaki yerleşim yerleri, tedbir amaçlı tahliye edildi.
    • AA
    • 18.08.2021 - 11:53
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 12:01
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    Atina yakınlarında orman yangınları devam ediyor

    Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

    Başkent Atina'nın yer aldığı Attika bölgesinde 2 gündür devam eden orman yangınlarında 80-90 bin dönümlük arazi kül olurken, çok sayıda ev hasar gördü.

    YERLEŞİM YERLERİ BOŞALTILDI

    Sivil Savunma Bakanlığı yetkilileri, Atina'nın kuzeybatısında yer alan Vilia'daki yangına karadan ve havadan müdahale edilirken, bölgede alevlerin tehdit ettiği manastır ve huzurevi ile çok sayıda yerleşim biriminin tedbir amaçlı boşaltıldığını, alevlerin sıçradığı kimi evlerin hasar gördüğünü, Elefsina-Thiva otoyolunun trafiğe kapatıldığını belirtti.

    ALEVLERE KARŞI SEFERBERLİK

    İtfaiye Başkanı Korgeneral Stefanos Kolokuris'in koordine ettiği yangın söndürme çalışmalarına orduya ait piyade birlikleri, polis teşkilatı ve yerel yönetimlerin yanı sıra Avrupa Sivil Koruma Mekanizması ekiplerinin de katıldığı ifade edildi.

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    EVLER HASAR GÖRDÜ

    Öte yandan, Atina'nın güneyinde yer alan Keratea ilindeki Lavreotiki bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alındığı, ilk belirlemelere göre yangında en az 6 bin dönümlük ormanlık alanın kül olduğu, bazı evlerin hasar gördüğü aktarıldı.

    EKİPLER TEYAKKUZ HALİNDE

    Ülkenin çeşitli yerlerindeki çalı ve orman yangınlarına itfaiye ekipleri ve gönüllülerin müdahale ettiği, kontrol altına alınan noktalarda yeniden alevlenme olasılığına karşı ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu kaydedildi.

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