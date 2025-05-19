Avrupa Birliği Forumu'nda Gazze protestosu

AA

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliam, dün başlatılan askeri operasyonlar ile daha da derinleşti.

Gazze'de yaşanan saldırılara yönelik tepkiler de uluslarası arenada tepkilerin odağı olmaya devam ediyor...

AB tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen ve iki gün sürecek Avrupa İnsani Forumu Brüksel'de AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib Gazze'deki duruma ilişkin konuşurken protesto edildi.

"YÜZBİNLERCE HAYAT KURTARMAK İÇİN YARDIM GÖNDERMEK İSTİYORUZ"

Labib, "Şu anda, Gazze sınırında bir tır konvoyu var. Bu tırlardaki yardımın yeterli olmayacağını biliyoruz. Gazze'ye yüzbinlerce hayat kurtarmak için binlerce kamyonluk yardım ulaştırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher da Kerem Şalom'da 29 tırın beklediğini, içeri sokmak istedikleri 9 bin tırın bulunduğunu ve bunun için her fırsatı değerlendireceklerini söyledi.

"İSRAİL'İN SUÇ ORTAĞISINIZ"

Açılış panelinin sonunda katılımcılar arasından bir kişi, Lahbib sözünü bitirdiği sırada kendisine hitap ederek, "Gazze ne olacak?" diye seslendi.

Protestocu, Gazze'de olanların doğal bir insani felaket gibi ele alınmasına tepki göstererek, "İsrail Gazze'de soykırım yapıyor ve siz Lahbib, suç ortağısınız." ifadelerini kullandı.