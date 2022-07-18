Avrupa Birliği topraklarının yarısı kuraklık riskiyle karşı karşıya

AB raporu, azalan su miktarı nedeniyle mahsul veriminin düştüğünü gözler önüne serdi. Su eksikliği nedeniyle toprakların yüzde 46'sının kuraklığa maruz kaldığı açıklandı.

Avrupa'da kuraklık alarmı verildi.

Yüksek düzeylerde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle birçok ülkede orman yangınlarının çıkması ve İtalya'nın en uzun nehri Po'da su miktarının çarpıcı bir azalış göstermesi yetkilileri harekete geçirdi.

Toprakların yarısı risk altında

Avrupa Komisyonu'ndan araştırmacılar, güneybatı Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı sıcak hava dalgasına işaret ederek, Avrupa Birliği (AB) topraklarının yaklaşık yarısının kuraklık riski altında olduğu konusunda uyardı.

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi, temmuz ayı raporunda, AB topraklarının yüzde 46'sının uyarı düzeyinde kuraklığa maruz kaldığını açıkladı.

Po Nehri hatırlatması

İtalya'nın kuzeyindeki Po Nehri havzasının kuraklık şiddetiyle karşılaşmasıyla ülkenin "ağır bir darbe aldığı" kaydedildi.

Su hacmi 10 yıllık ortalamanın yüzde 31 altında

Raporda, İspanya'da su rezervuar hacimlerinin halihazırda 10 yıllık ortalamanın yüzde 31 altında olduğuna dikkat çekildi.

Portekiz'de hidroelektrik enerji üretmek için kullanılan suyun, önceki 7 yılın ortalamasının yarısı kadar olduğu belirtildi.

Mahsul verimi düştü

AB araştırmacıları ayrıca, su eksikliğinin ve güçlü ısının Fransa, Romanya, İspanya, Portekiz ve İtalya'da mahsul verimini düşürdüğü konusunda uyarıda bulundu.

AFP'nin haberine göre, raporda, hava tahminlerinin oluşan manzaranın daha fazlasını öngördüğü ve tarım, enerji ve su temini üzerindeki etkilerin daha da kötüleşebileceği aktarıldı.