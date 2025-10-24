Avrupa Birliği'nden İsrail'e askeri operasyonlarını durdurma çağrısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa Birliği zirvesinin 'Orta Doğu' başlığı altında görüşülen konulara ilişkin sonuç bildirisi paylaşıldı.

AB liderleri Gazze'de ateşkes anlaşmasının sağlanmasında rol oynayan tarafların rolünü takdir etti, süreçle ilgili memnuniyetlerini dile getirdi.

İki devletli çözüme bağlılıklarını yineleyen liderler insani durumu hafifletmek için Gazze'ye derhal ve engelsiz bir şekilde insani yardım ulaştırılması, Birleşmiş Milletler, bağlı kuruluşları ile insani yardım kuruluşlarının bağımsız ve tarafsız bir şekilde çalışabilmeleri yönündeki taleplerinin altını çizdi.

"GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASINA KATKIDA BULUNMAYA HAZIRIZ"

Sonuç bildirisinde, "AB, barış çabalarına katkı vermeye ve bir sonraki adımlarda ortaklarıyla aktif olarak etkileşimde bulunmaya devam edecek. Kara yollarını desteklemek için Kıbrıs Deniz Koridoru da dahil olmak üzere uluslararası ortaklarla koordinasyon içinde insani yardımın hızlı, güvenli ve engelsiz bir şekilde ulaştırılmasını destekleyecek. AB Refah Sınır Yardım Misyonu ve AB Filistin Toprakları Polis Misyonu misyonlarından tam olarak yararlanacak" ifadeleri yer aldı.

Bu misyonların yetkilerinin güçlendirilmesi gerektiğinin vurgulandığı bildiride AB'nin Gazze'nin istikrarına, geçiş yönetimine, toparlanmasına ve yeniden inşasına katkıda bulunmaya hazır olduğu ifade edildi.

ASKERİ OPERASYONLARI DURDURMA ÇAĞRISI

AB liderleri İsrail'i Filistin'in halka temel hizmetlerin sunulmasını sağlamak için gerekli olan ve alıkonulan gümrük gelirlerini serbest bırakmaya, askeri operasyonlarını durdurmaya çağırdı.

Liderler, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki gerginliğin azaltılmasının önemini vurgulayarak Hristiyan topluluklara yönelik yerleşimci şiddetinin ve uluslararası hukuka göre yasa dışı olan, iki devletli çözümü zayıflatan yerleşimlerin genişletilmesinin sonlandırılması çağrısında bulundu.