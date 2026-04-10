Avrupa Birliği'nden Körfez ülkelerine mesaj: Rusya konusunda bize destek olmadılar

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa’nın Orta Doğu’da yeterince aktif olmadığı yönündeki eleştirileri reddederek bu iddiaları “haksız” olarak nitelendirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sırasında CNN’e konuşan Kallas, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili olarak “Elbette hepimiz daha fazlasını yapabiliriz” dedi. Ancak Avrupa’nın kendi güvenlik sorunlarına da dikkat çeken Kallas, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşın dört yıldır sürdüğünü hatırlattı.

"TEK TARAFLI DESTEK MÜMKÜN DEĞİL"

Kallas, Körfez ülkelerinin bu süreçte Avrupa’ya yeterli destek vermediğini belirterek, “Bunun tek taraflı bir destek olması mümkün değil.” ifadelerini kullandı.

Avrupa’nın Orta Doğu’daki mevcut krizi başlatmadığını söyleyen Kallas, buna rağmen bölgesel istikrara katkı sağlamak için çeşitli adımlar attıklarını belirtti.

Kızıldeniz’de deniz ticaretinin açık tutulmasına yönelik operasyonlar yürütüldüğünü söyleyen Kallas, Lübnan Silahlı Kuvvetleri’ne Hizbullah ve Hamas ile mücadelede destek verildiğini aktardı.

Ayrıca Avrupa’nın, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü desteklediğini belirten Kallas, Filistin Yönetimi’ne yapılan yardımlara ve bölgedeki hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesine yönelik çabalara da dikkat çekti.