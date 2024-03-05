Avrupa Birliği'nin Rusya'dan gaz ithalatı yüzde 71 azaldı Enerji Komiseri Simson, Rusya'nın fosil yakıtlarına olan bağımlılığı azaltmak için gelinen noktayı özetledi.

ensonhaber.com

Avrupa Birliği (AB) Enerji Komiseri Kadri Simson, Rusya'dan doğalgaz ithalatının 2021'den bu yana yüzde 71 oranında azaldığını duyurdu.

AB, Şubat 2022'de Ukrayna'nın tam kapsamlı Rus saldırılarının başlamasının ardından Rusya'nın fosil yakıtlarına olan enerji bağımlılığını azaltma ve yeşil enerjiye geçişi hızlandırmaya karar verdi.

Petrol ve gazdan elde edilen kârlar, Rusya ekonomisinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Batı, bu durumun ise Ukrayna'ya saldırıları finanse ettiğine dikkati çekiyor.

Gaz ithalatında çarpıcı düşüş

Saldırılardan önce Rusya, AB'ye yapılan tüm gaz ithalatının yüzde 45'ini sağlıyordu. Simson, bu rakamın 2022'de yüzde 24'e, ardından 2023'te ise yüzde 15'e düştüğünü söyledi.

Simson'a göre AB'nin önde gelen gaz tedarikçileri artık Norveç ve ABD olarak değişti.

2023'te rekor satın alma

Enerji Konseyi, ayrıca Litvanya'nın önerdiği şekilde Rusya'dan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatının nasıl azaltılabileceğini de tartıştı.

AB, Rus LNG'sine yaptırım uygulamadı ve AB ülkeleri 2023'te Rusya'dan rekor miktarda LNG satın aldı.