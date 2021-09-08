Avrupa kıtasında hava sıcaklığı beklenenin üstünde oldu

Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin analizlerine göre, bu yaz hava sıcaklığı rekor seviyelere ulaştı.

Küresel ısınmanın gün geçtikte artması ülkeleri zor durumda bırakıyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin analizlerine göre, Avrupa'da temmuz ve ağustos aylarında ortalama hava sıcaklığı 1991-2020 ortalamasından yaklaşık 1 derece daha yüksek ölçüldü.

Veriler, bu yaz sıcaklığın daha önce en sıcak yazların kaydedildiği 2010 ve 2018'den 0,1 derece daha yüksek ölçüldüğünü gösterdi.

AĞUSTOS SICAK GEÇTİ

Ayrıca, bu yılın ağustos ayı, 2017'nin ağustos ayıyla birlikte en sıcak üçüncü ay olarak kaydedildi. Bu yıl ağustos ayı, 1991-2020 ortalamasından 0,3 derece daha sıcak geçti.

Avrupa kıtası genelinde sıcaklığın değişkenlik gösterdiği, hava sıcaklığının Akdeniz'de rekor seviyeye ulaşırken kıtanın kuzeyinde ortalamanın altında kaldığı belirtildi.

DÜNYA METEOROLOJİ ÖRGÜTÜ REFERANS ALINIYOR

Kıtanın doğusunda da sıcaklık bu yaz ortalamanın üzerinde seyretti.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin verileri karada ölçülen hava sıcaklıklarını gösteriyor.

Servis, iklim ortalamalarını hesaplarken Dünya Meteoroloji Örgütü'nün tavsiyesine uyarak son 30 yıllık dönemi dikkate alıyor.