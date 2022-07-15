Avrupa, orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Avrupa, orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Çeşitli ülkelerde başlayan orman yangınları nedeniyle binlerce kişi güvenli yerlere tahliye edildi. Ekipler, günlerdir alevleri söndürmek için çabalıyor.

Avrupa'nın birçok ülkesi, son günlerde orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldı.

Fransa, Portekiz ve İspanya'da yüksek düzeylerde seyreden hava sıcaklıkları, alevleri tetikleyen en önemli etken oldu.

7 bin 300 hektarlık alan küle döndü

Fransa’nın güneybatısında yer alan Bordeaux şehri yakınlarında 4 gündür devam eden yangınlarda yaklaşık 7 bin 300 hektarlık alan kül oldu.

Gironde bölgesinde 12 Temmuz'da iki ormanda başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

4 gündür yangınla mücadele ediyorlar

Binden fazla kişi ve 9 yangın söndürme helikopteri ile yürütülen çalışmalarda 4’üncü güne girildi.

AA'nın haberine göre, Gironde bölgesindeki Arcachon ve Landiras’ta etkisini sürdüren yangınlar nedeniyle restoranlar ve evler zarar gördü.

Avrupa, orman yangınlarıyla mücadele ediyor VİDEO



11 bin kişiye tahliye

Çoğunluğunu civarda kamp kuran tatilcilerin oluşturduğu 11 bin kişi, güvenli bölgelere taşındı.

İspanya ve Portekiz'de alevlere karşı verilen havadan ve karadan müdahale objektiflere yansıdı.

600 kişi evlerini terk etti

BBC'nin haberine göre, Portekiz'de yaklaşık 3 bin 500 itfaiyeci, sıcaklıklar ülkenin çeşitli yerlerinde rekorlar kırarken, çok sayıda noktada çıkan yangınla mücadele ediyor.

Ülkedeki yangınların en kötüsü, 600 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı Leiria'da bildirildi. 2017'de 100'den fazla insan, ölümcül yangınlarda hayatını kaybetmişti.

"Dünyanın sonu gibi görünüyordu"

Leiria'da yaşayan 77 yaşındaki çiftçi Adelino Rodrigues, "her şeyin yandığını" söyledi ve "Dünyanın sonu gibi görünüyordu." dedi.

Yetkililer, Aveiro'nun kuzey bölgesindeki yanmış bir alanda bir kişinin cesedinin bulunduğunu açıkladı.

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, yüksek sıcaklıklar konusunda halkı uyardı.

45.6 derece sıcaklık kaydedildi

İspanya'nın çoğu bölgesi, çarşamba günü yüksek alarma geçirildi ve ülkenin devlet meteoroloji ajansı AEMET, bazı bölgelerin "boğucu" olduğu konusunda uyardı.

Almonte'de çarşamba günü 45.6 santigrat derece sıcaklık kaydedildi.

Yanan alanın büyüklüğü

Söz konusu ülkede 1 Ocak ile 3 Temmuz arasında 70 bin 300 hektardan fazla alan yandı. Yanan alan, son 10 yılın ortalamasının neredeyse iki katı.

Öte yandan İngiltere'de sıcak hava dalgasının, salı günü 36 santigrat derece tahminiyle zirve yapması bekleniyor.