Avrupa Parlamentosu milletvekilleri: Fransa'da polis şiddetini durdurun Bir grup vekil, Fransız polisinin göstericilere gaddarca davrandığını söyledi.

AA

Avrupa, polis şiddetinin yaşandığı Fransa'yı konuşuyor.

Emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaracak düzenleme, polisle göstericileri karşı karşıya getirdi.

Fransa'da sokaklar, iki tarafın çatışmasına ve polisin sert müdahalesine sahne oldu.

Polis şiddetine tepki

Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) bir grup milletvekili, Fransa'da emeklilik reformunu protesto edenlere yönelik polis şiddetinin durdurulmasını istedi.

AP'deki Sol Grup milletvekilleri, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki AP binası önünde gösteri yaptı.

Fransız polisine suçlama: Gaddarca davranıyorlar

"Fransa'daki polis şiddetini durdurun" yazılı dövizler taşıyan 20'den fazla milletvekili, Fransız polisini protestoculara gaddarca davranmakla suçladı.

AP'deki Sol Grup'tan yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

Fransa'da halk demokratik gösteri hakkını kullanırken polis şiddetiyle karşılaştılar.



Bugün AP milletvekilleri parlamentodan polis şiddetine karşı bir mesaj vermektedir. Şiddetin bahanesi olamaz. Gücün suistimal edilmesine göz yumamayız.

Emeklilik reformuna tepki

Fransa'da, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını da içeren ve hükümetin mecliste oylamaya sunmadan doğrudan kabul ettiği tartışmalı emeklilik reformuna karşı bir süredir gösteriler ve grevler düzenleniyor.