Avrupa Parlamentosu: Türkiye Suriye'den askerlerini çeksin

Avrupa Parlamentosu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinden askerlerini çekmesini istedi.

Suriye'de iç savaşın başlamasının üzerinden tam 10 yıl geçti. Suriye'deki karışıklığa 10 yıldır sesini çıkarmayan Avrupa Parlamentosu, Suriye'deki iç savaş için gündemine yeni bir tasarıyı getirdi.

Avrupa Parlamentosu (AP), Suriye'de iç savaşın başlamasının 10. yılında "Suriye çatışması-Ayaklanmanın ardından geçen 10 yıl" başlıklı karar tasarını kabul etti.

"ESED REJİMİNİN TUTUMUNDAN ENDİŞELİYİZ"

Tasarıda, Suriye halkının demokratik istekleriyle ülkenin birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek vurgulanırken, BM'nin siyasi çözüm çabalarının Esed rejiminin tutumu nedeniyle ilerlememesinin endişeyle karşılandığı ifade edildi.

"BM ÖNCÜLÜĞÜNDE ATEŞKES İZLEME MEKANİZMASI KURULMALI"

Milletvekilleri, soruna askeri çözüm bulunamayacağını, insani krizin endişe verici olduğunu, BM öncülüğünde ateşkes izleme mekanizması kurulması gerektiğini kaydetti.

Tasarıda, sahada ilerleme olmadıkça Suriye rejimi ile normalleşmeye karşı çıkıldığı, rejimin cumhurbaşkanlığı seçiminin güvenilirliğinin bulunmadığı, yaptırımların rejimin yanı sıra İranlı ve Rus yetkilileri kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiği belirtildi.

TÜRKİYE'NİN İHLALDE BULUNDUĞUNU İDDİA ETTİLER

Esed rejiminin insan hakları ve uluslararası hukuk ihlalleri kınanırken, Rusya ve İran'ın yanı sıra Türkiye'nin de ihlallerde bulunduğu iddia edildi.

Tasarıda Rusya, İran ve Hizbullah'ın güçlerini Suriye'den çekmesi çağrısı yer aldı ve rejimin sivil halka baskısına Rusya ile İran'ın destek vermesinden üzüntü duyulduğu aktarıldı.

"TÜRKİYE SURİYE'NİN KUZEYİNDEN ASKERLERİNİ ÇEKSİN"

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinden askerlerini çekmesi istenen tasarıda, Türkiye'nin bu bölgeyi yasa dışı şekilde işgal ettiği ve bunun Suriye'de, Orta Doğu'da, Doğu Akdeniz'de barışı tehlikeye attığı ileri sürüldü.

Rusya'nın 2 bini çocuk 6 bin 900 kişinin ölümüne yol açtığı belirtilen hava saldırılarının şiddetle kınandığı tasarıda, rejimin 130 bin siyasi tutukluyu serbest bırakması, insani yardıma izin vermesi istendi.