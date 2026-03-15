Tel Aviv'de Hristiyan aile, Yahudi olmadıkları için sığınağa alınmadı

İsrail'in ABD desteği ile İran'a yönelik başlattığı saldırılarda 2 hafta geride kaldı.

Saldırılar ve misillemeler, iki tarafta da can kayıpları artarken, İsrail'de panik havası, sosyal medya yasaklarına rağmen yayılıyor.

HRİSTİYAN AİLEYİ SIĞINAĞA ALMADILAR

Tel Aviv'de yaşayan Hristiyan bir aile, İran füzelerinden korunmak için bir sığınağa girmeye çalıştı.

Ancak binada yaşayan Yahudiler, kendileriyle aynı dine mensup olmadıkları gerekçesiyle, buranın özel bir sığınak olduğunu ve kamuya açık olmadığını iddia ederek onları engelledi:

"BURASI YAHUDİLERE AİT" DEYİP YERE DÜŞÜRDÜ

"Burası sadece Yahudilere özel bir sığınak ve siz umurumda değilsiniz. Buraya girip kirletmeyin." diyen bir Yahudi, içeri girmeye çalışan Hristiyan kadını da iterek düşürdü. Araya girenler, gerilimi düşürmeye çalıştı.