İran, Tel Aviv'de ABD Büyükelçiliği'nin rezidansını vurdu

Orta Doğu'da kaos...

Tel Aviv’de İran’dan başlatılan yeni füze saldırısının ardından alarm sirenleri çaldı.

Kentte siren seslerinin duyulmasıyla birlikte vatandaşlar panik içinde sığınaklara yöneldi.

BİRDEN FAZLA BÖLGEDE SİRENLER ÇALDI

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, İran’dan atıldığı tespit edilen füzeye karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Saldırının ardından Tel Aviv başta olmak üzere İsrail’in orta kesiminde ve güneyde yer alan Eilat kentinde de sirenlerin çaldığı belirtildi.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNE DÜŞTÜ

Ateşlenen füzelerden birinin kentte bulunan ABD Büyükelçiliği'nin konutuna düştüğü bildirildi.

Binanın bulunduğu caddeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay anına ait görüntülerde siren seslerinin ardından vatandaşların hızla bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı ve bazı patlama seslerinin duyulduğu görüldü.

İRAN AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan İran, İsrail'in güvenlik merkezleri ve polis karargahlarının insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurdu.

İran ordusundan yapılan açıklamada, "Gerçekleştirilen son saldırılarda İsrail'in güvenlik merkezleri ve polis karargahları insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındı" ifadelerine yer verildi.