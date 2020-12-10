Avrupa Parlamentosu üyelerinden Angela Merkel'e Türkiye karşıtı mektup

AP'nin Alman ve Yunan vekilleri, Türkiye'ye denizaltı satışlarının durdurulması gerektiğini savundu. Merkel'e gönderilen mektupta, olası bir çatışmadan endişe duyulduğu aktarıldı.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Brüksel'deki zirvede Türkiye ile ilişkileri değerlendirecek.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru varlığı ve yürüttüğü faaliyetlerden rahatsız olan AB ülkeleri, Ankara'ya yaptırım uygulanmasını istiyor.

Yaptırım düşüncesinin hayal kırıklığı olduğunu belirten Ankara ise yaptırımlardan kaçınılması gerektiğini söylüyor.

'TÜRKİYE'YE DENİZALTI SATIŞLARINI DURDURALIM' MEKTUBU

Avrupa Parlamentosu'nun Alman ve Yunan milletvekilleri, zirve öncesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel'e, Türkiye'ye denizaltı satışlarının durdurulmasının talep edildiği skandal bir mektup gönderdi.

"DERHAL ASKIYA ALMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Aralarında Özlem Demirel'in de bulunduğu 53 milletvekilinin imzasıyla gönderilen mektupta, "AP'nin Alman ve Yunan üyeleri olarak, Doğu Akdeniz'de devam eden gerilim ışığında Alman hükümetini, Alman denizaltılarının, bileşenlerinin ve yedek parçalarının ihracatının yanı sıra ilgili tüm bakım faaliyetlerini derhal askıya almaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Özlem Demirel

"TÜRKİYE, OLASI ÇATIŞMADA ALMAN DENİZALTILARINI KULLANABİLİR"

Mektupta, Türkiye'nin doğalgaz yataklarına yönelik son keşif faaliyetlerinin, Ankara ile Atina arasında denizcilik hakları konusunda bir anlaşmazlığın tırmanmasına yol açtığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de AB üyesi ülkelere yönelik askeri tehditleri konusunda son derece endişeliyiz ve Türkiye'nin olası bir çatışmada Almanya'da üretilen denizaltıları kullanabileceğinden korkuyoruz."

"ACİL ÖNLEMLERE BAŞVURUN"

Berlin yönetiminin, Türkiye'de montajı yapılan Alman denizaltıların, bileşenlerinin ve yedek parçalarının ihracatının yanı sıra bakım servislerinin askıya alınması için acil önlemlere başvurması talep edildi.