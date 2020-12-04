Avrupa Parlamentosu'ndaki seks partisi olayında yeni detaylar ortaya çıktı

Eşcinsellik karşıtı milletvekilinin basıldığı seks partisinin organizatörü, "Polonya, Macaristan, Fransa, Almanya, Hollanda, İsviçre, İspanya ve Ukrayna'dan politikacıların da katıldığını söyledi.

Macaristan anayasasında eşcinsel evlilikleri yasaklayan değişikliğin mimarı olan, Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Jozsef Szajer'ın Brüksel'deki yasa dışı seks partisinin düzenlendiği mekanın görüntüleri paylaşıldı.

Partinin organizatörü Manzheley yaptığı açıklamada; Polonya, Macaristan, Fransa, Almanya, Hollanda, İsviçre, İspanya ve Ukrayna'dan politikacıların da katıldığını öne sürdü.

YASADIŞI SEKS DALGASI BÜYÜDÜ

Avrupa'da eşcinsel evliliklere karşı olan Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Jozsef Szajer'ın Brüksel'deki bir eşcinsel barın üzerinde düzenlenen yasa dışı seks partisine katılması sonrası siyasi krize yol açan grup seks partinin yapıldığı yer görüntülendi. Partinin organizatörü David Manzheley’in o geceyle ilgili açıklamaları ise Avrupa'da geniş yankı uyandırdı.

Partinin organizatörü Manzheley yaptığı açıklamada, geçtiğimiz cuma günü Avrupa Parlamentosu (AP) Szajer'ın istifası ile sonuçlanan Brüksel'deki apartman dairesinde düzenlenen yasadışı seks partisine yönelik polis baskınının partinin bir parçası sanıldığını söyledi.

Seks partisinin ülkede yasal olduğunu belirten Manzheley, "Partinin basılma nedeni koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayılmış olabileceğidir" dedi.

"EYLEMLERİ SAVUNULAMAZ"

Seks partisi skandalının ardından Macaristan Başbakanı Viktor Orban AP Milletvekili Szajer'a tepki göstererek, "Eylemleri savunulamaz" açıklamasında bulundu.

Szajer'in üyesi olduğu Fidesz partisinden de özür dilediği belirtildi.