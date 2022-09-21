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    Avrupa, Rusya'ya karşı askeri güç gösterisinde

    Avrupa, Rusya'ya karşı askeri güç gösterisinde

    Rusya'nın kısmi askeri seferberlik ilanının ardından Polonya'da, ABD ve İngiltere silahlı kuvvetlerinin de katıldığı Bear 22 ortak askeri tatbikatı başladı.
    • 21.09.2022 - 17:51
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 17:58
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ulusa sesleniş konuşmasında kısmi askeri seferberlik ilan ettiklerini duyurdu.

    Bu açıklama, savaşın önümüzdeki günlerde şiddetini yeniden artıracağının sinyalini verdi.

    Amerika ve Avrupa ülkeleri de Rusya'ya karşı harekete geçti.

    3 ülke tatbikatta

    Polonya'nın Nowa Deba kentinde; Polonya, ABD ve İngiltere silahlı kuvvetlerinin katıldığı "Bear 22" ortak askeri tatbikatı düzenlendi.

    Tatbikatta, askerler silah atışı gerçekleştirdi, tankların namluları Rusya'ya doğru çevrildi.

    Rusya'nın, bu askeri güç gösterisine nasıl karşılık vereceği merak konusu.

    Avrupa, Rusya'ya karşı askeri güç gösterisinde - VİDEO

    Avrupa, Rusya ya karşı askeri güç gösterisinde #1

    Avrupa, Rusya ya karşı askeri güç gösterisinde #2

    Avrupa, Rusya ya karşı askeri güç gösterisinde #3

    Avrupa, Rusya ya karşı askeri güç gösterisinde #4

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    Avrupa, Rusya ya karşı askeri güç gösterisinde #6

    Avrupa, Rusya ya karşı askeri güç gösterisinde #7

    Avrupa, Rusya ya karşı askeri güç gösterisinde #8

    Avrupa, Rusya ya karşı askeri güç gösterisinde #9

    Avrupa, Rusya ya karşı askeri güç gösterisinde #10

    Avrupa, Rusya ya karşı askeri güç gösterisinde #11

    Avrupa, Rusya ya karşı askeri güç gösterisinde #12

    Avrupa, Rusya ya karşı askeri güç gösterisinde #13

    Avrupa, Rusya ya karşı askeri güç gösterisinde #14

    Avrupa, Rusya ya karşı askeri güç gösterisinde #15

    Avrupa, Rusya ya karşı askeri güç gösterisinde #16

    Avrupa, Rusya ya karşı askeri güç gösterisinde #17

    Avrupa, Rusya ya karşı askeri güç gösterisinde #18

    Avrupa, Rusya ya karşı askeri güç gösterisinde #19

    Avrupa, Rusya ya karşı askeri güç gösterisinde #20

    Avrupa, Rusya ya karşı askeri güç gösterisinde #21

    Avrupa, Rusya ya karşı askeri güç gösterisinde #22

    Avrupa, Rusya ya karşı askeri güç gösterisinde #23

    Avrupa, Rusya ya karşı askeri güç gösterisinde #24

    Avrupa, Rusya ya karşı askeri güç gösterisinde #25


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