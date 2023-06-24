Avrupa ülkeleri, Rusya’yı takip ediyor Rus ordusu ile paralı asker grubu Wagner arasında patlak veren krizin ardından komşu ülkeler Estonya ve Letonya’da güvenlik önlemleri attırılarak, Rusya’ya “seyahat etmeyin” uyarısı yaptı. Polonya, Fransa ve İngiltere de gelişmeleri yakından izliyor.

İHA

Rusya’da paralı asker grubu Wagner ile Moskova yönetimi arasında yaşanan krize yönelik Avrupa ülkelerinden art arda açıklamalar geliyor.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Rusya'daki durum nedeniyle bu sabah Başbakan, Milli Savunma Bakanlığı ve müttefiklerle istişarelerde bulunduk. Doğu sınırımızın ötesindeki gelişmeler sürekli izleniyor.” dedi.

Letonya ve Estonya sınır güvenliğini artırdı

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ise açıklamasında, şunları söyledi:

Rusya'da son dönemde yaşanan olayları dikkate alarak Letonya vatandaşlarını Rusya ve Belarus’a seyahat etmemeleri ve orada bulunanlara bir an önce bu ülkeleri terk etmeleri yönünde bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Rusya'daki olayların gelişimini dikkatle takip ediyoruz. Devlet yetkilileri şu anda durumu değerlendiriyor ve gerekli ek güvenlik önlemlerini alıyor.

"Rusya'ya seyahat etmeyin"

Estonya Başbakanı Kaja Kallas da sınır güvenliğinin güçlendirildiğini belirterek, komşu Rusya'ya seyahat etmeme çağrısında bulundu.

Kallas, “Estonya, Rusya'daki durumu yakından takip ediyor ve müttefikleriyle bilgi alışverişinde bulunuyor. Ülkemize doğrudan bir tehdit olmadığını garanti edebilirim. Sınır güvenliği güçlendirildi. Ayrıca halkımızı Rusya'nın hiçbir yerine seyahat etmemeye çağırıyorum.” diye konuştu.

Macron, yakından takip ediyor

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya'daki durumu yakından takip ettiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, “Ukrayna'ya verilen desteğe odaklanmaya devam ediyoruz.” denildi.

"Karışıklık çıkma durumu var"

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Rusya genelinde karışıklık çıkma riski olduğu konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, “Rostov bölgesinde askeri hareketlilik ve ülke çapında daha fazla karışıklık çıkma riski var.” ifadeleri kullanıldı.