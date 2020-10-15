Avrupa ülkelerinde korona salgınında son durum

Avrupa'da koronavirüs salgınında ikinci yükseliş devam ediyor.

Artan vakalarla yeni önlemlere gitmek sorunda kalan ülkelerde bugün de binlerce kişi koronavirüs ile enfekte oldu.

İNGİLTERE'DE 18 BİN VAKA

İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, son 24 saatte 18 bin 980 kişide koronavirüs tespit edilirken toplam vaka sayısı da 673 bin 622'ye yükseldi.

Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 138 artarak 43 bin 293'e ulaştı.

Ülkede, koronavirüs nedeniyle 4 bin 941 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü, bunlardan 563'ünün yoğun bakımda olduğu açıklandı.

3 AŞAMALI KISITLAMALAR

Ülkede virüsün artış hızına bağlı olarak devreye girecek "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak üzere 3 aşamalı kısıtlamalar hazırlanmıştı.

İlk aşama, kapalı veya açık alanlarda buluşmaların 6 kişiyle sınırlandırılması, barlar ve restoranların 22.00'de kapanmasını içeriyor.

İkinci aşamada farklı hane üyelerinin kapalı mekanlarda görüşmeleri yasaklanırken, üçüncü aşama ise bu önlemlerin yanı sıra barlar ve restoranların kapatılmasını öngörüyor.

Üçüncü aşama kısıtlamalar, sadece Liverpool'da uygulanırken, Manchester'ın da bu kapsama alınmasına ilişkin değerlendirmeler sürüyor.

İTALYA'DA ŞUBATTAN BU YANA EN YÜKSEK VAKA

İtalya Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte yapılan 162 bin 932 test sonucunda 8 bin 804 kişiye korona tanısı konuldu.

Bugünkü günlük vaka sayısı, salgın başladığı 21 Şubat'tan beri ülkede bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 381 bin 602'ye yükselirken, aktif korona hasta sayısı 99 bin 266, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 586 oldu.

İtalya'da yaz aylarında düşük seyreden can kaybı sayısı, düne göre iki kat yükselerek son 24 saatte 83 arttı ve 36 bin 372'ye çıktı.

Günlük ölü sayısı, 5 Haziran'dan (85) bu yana ilk kez 80'i üzerinde kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı da 1899 artarak 245 bin 964 oldu.