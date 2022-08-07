Avrupa ülkelerinde kuraklık sinyali

Avrupa ülkeleri enerji sorununu çözmekle uğraşırken artan sıcaklıklar kuraklık sinyalini de vermeye başladı.

Rusya'nın gazı kısması Avrupa ülkelerini değişik tedbirler almaya yönlendirdi.

Özellikle Almanya, Fransa, İspanya, Portekiz ve İtalya gibi ülkelerinin şimdiden kış aylarında yaşanacak olan enerji krizini düşünerek aldığı tedbirler hayata geçirildi.

Almanya, enerji tasarrufu amacıyla kamu binalarında veya yüzme havuzlarında, spor salonlarında ve spor salonlarındaki duşlarda el yıkamak için sıcak suyun artık mevcut olmayacağına karar verdi.

Işıklar kapandı, duş sayısı azaltıldı

Enerji tasarrufu için halka açık çeşmeler de kapatılırken, belediye binası ve müzeler gibi büyük binalarda gece ışıkları olmayacak.

Ayrıca vatandaşlarına ev ve iş yerlerindeki enerji kullanımını azaltmalarını, duş sürelerini ve sayılarını düşürmeleri istendi.

Bir taraftan enerji kıtlığı yaşayan kıtanın birçok ülkesinde sıcaklıklar 40 dereceyi aştı. Fransa'da son 63, İngiltere 87, Portekiz'de 92 yılın en sıcak temmuz ayı yaşandı.

Kuraklığa çözüm aranıyor

Enerji krizinin önüne nasıl geçeceğini düşünen Avrupa ülkeleri aynı zamanda kuraklıkla baş etmek için kriz birimleri kuruyor.

Yağmurun olmaması, şeker pancarı ve mısır gibi mahsuller ile tarla sebzeleri ve patates gibi ürünleri yetiştirmeyi zorlaştırıyor. Avrupa'nın bazı bölgelerindeki çiftçiler tüm mahsullerini kaybetme riskiyle karşı karşıya. İspanya'daki çiftçiler, sıcak hava dalgalarının 2022-2023 sezonunda zeytinyağı üretimini yaklaşık üçte bir oranında azaltabileceğini belirtiyor.

Su kesintileri başlayacak

Aşırı sıcak ve yağış eksikliği nedeniyle devam eden durumun önümüzdeki 15 gün içinde daha da kötüleşeceği tahmin ediliyor. Ülkelerde su tasarrufu önlemleri tartışılıyor. Önlem alınmazsa su kesintilerinin başlayacağı söyleniyor. Kuraklıklar, hidroelektrik enerji üretimini de azaltıyor.