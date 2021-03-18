- Haberler
- Avrupa Haberleri
- AB Komisyonu üyesi: Rus aşısı da iyi bir aşı
AB Komisyonu üyesi: Rus aşısı da iyi bir aşı
AB Komisyonu üyesi Thierry Breton, 'Sputnik V iyi bir aşı, çünkü Rusya'nın çok iyi bilim insanları var' dedi.
- REUTERS
- 18.03.2021 - 04:12
Koronavirüsle mücadelede aşılama sürerken, Avrupa Birliği'nde yaşanan aşı sıkıntısı nedeniyle Rus aşısı da mercek altına alındı.
Avrupa Birliği Komisyonu üyesi İç Piyasadan Sorumlu Avrupa Komiseri Thierry Breton, Rusya'da geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik V ile ilgili olumlu açıklamalarda bulundu.
"SPUTNİK V İYİ BİR AŞI"
Breton, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, "Aşı adayları arasında Sputnik V de var. Sputnik V iyi bir aşı, çünkü Rusya'nın çok iyi bilim insanları var" ifadelerini kullandı.
Sputnik V konusunda anlaşmaya varılacağı umudunu dile getiren Breton, Rus aşısının AB ülkelerinde üretilebileceğini söyledi.
Aynı zamanda Breton, halihazırda AB'deki üretim kapasitelerinin büyük kısmının tamamen dolu olduğunu kaydetti.