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AB Komisyonu üyesi: Rus aşısı da iyi bir aşı

AB Komisyonu üyesi: Rus aşısı da iyi bir aşı

AB Komisyonu üyesi Thierry Breton, 'Sputnik V iyi bir aşı, çünkü Rusya'nın çok iyi bilim insanları var' dedi.