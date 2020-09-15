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    Almanya tedavi gören Rus muhalif Navalnıy'ın durumu iyiye gidiyor

    Rusya'da zehirlendiği iddialarıyla Almanya'nın başkenti Berlin'e götürülen ve tedavi altına alınan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın durumunun iyiye gittiği açıklandı.
    • DHA
    • 15.09.2020 - 04:08
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    Almanya tedavi gören Rus muhalif Navalnıy'ın durumu iyiye gidiyor

     

    Almanya’nın başkenti Berlin’de tedavi gören Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın sağlık durumunun iyiye gittiği ve yatağından kalkabildiği duyuruldu.

    "YATAĞINDAN KALKABİLİYOR"

    Klinikten yapılan açıklamada, “Aleksey Navalnıy'ın durumu iyileşmeye devam ediyor. Mekanik ventilasyondan başarıyla çıkarıldı. Kısa bir süre için yatağından kalkabiliyor” denildi.

    Almanya tedavi gören Rus muhalif Navalnıy ın durumu iyiye gidiyor #1

    Almanya tedavi gören Rus muhalif Navalnıy ın durumu iyiye gidiyor #2

    Almanya tedavi gören Rus muhalif Navalnıy ın durumu iyiye gidiyor #3

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